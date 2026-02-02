  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

EN VIVO | Día 12 del juicio Odebrecht: demoras, peritaje forense y 28 correos bajo la lupa

Sede de la Corte Suprema
Sede de la Corte Suprema Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 02/02/2026 09:29
El juicio Odebrecht sumó evidencia digital clave en su duodécima jornada, con correos electrónicos que apuntan a posibles coordinaciones financieras bajo análisis del tribuna

La duodécima jornada del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcada por casi dos horas de retraso, siendo esta la primera vez desde el inicio de las audencias.

La jueza Baloisa Marquínez justificó la demora señalando que se sostuvo una reunión previa entre las partes para coordinar la programación de las pruebas periciales y testimoniales.

La audiencia avanzó con la comparecencia del primer perito del juicio, Luis Eduardo Ribas Reyes, ingeniero en Informática y Sistemas, especialista en informática forense, quien llegó a estrados para ratificar y sustentar informes periciales que colocan bajo la lupa comunicaciones electrónicas sensibles

Ribas Reyes explicó que realizó dos informes periciales, a solicitud de los abogados Aníbal Salas, defensor de Juan Antonio Niño Pulgar, y Arturo Saurí, cuyo objetivo fue la inspección técnica de tres cuentas de correo electrónico bajo el dominio “asipanama.com”, asociadas a Christian Vergara, Juan Niño y Alfonso Vergara.

El análisis se centró en detectar intercambios de correos con Alejandro Stanziola, en los que, según el perito, existían indicaciones para realizar pagos vinculados a reaseguros de proyectos asumidos por la empresa.

Durante su testimonio, el perito detalló que dentro del material examinado se hallaron correos electrónicos que contenían un informe en formato PDF de la empresa Kroll, documento que fue levantado como indicio formal dentro del informe pericial, elevando el peso probatorio del material analizado.

El abogado Pedro Meilán.
El abogado Pedro Meilán. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Entre los hallazgos más relevantes, Ribas Reyes señaló la identificación de 28 correos electrónicos, incorporados íntegramente al informe, que revelarían comunicaciones entre Alejandro Stanziola y la empresa Active Capital relacionadas con comisiones, instrucciones de pago, reaseguros en trámite e informes de otras compañías.Este conjunto de correos, según lo expuesto en audiencia, apunta a una posible estructura de coordinación financiera que ahora deberá ser evaluada por el tribunal.

Perfil vinculado a Odebrecht y línea de créditoUno de los puntos que más llamó la atención durante la sustentación del peritaje fue la referencia a una lista de clientes encontrada dentro de la base de datos examinada, en la que figura la Constructora Norberto Odebrecht.

De acuerdo con el informe, este perfil fue creado el 13 de junio de 2010 y mantenía configurada una línea de crédito de hasta 50 mil dólares, con método de pago mediante tarjeta de crédito, información que quedó formalmente incorporada al expediente judicial.

Lo Nuevo