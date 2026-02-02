EN VIVO | Día 12 del juicio Odebrecht: demoras, peritaje forense y 28 correos bajo la lupa

La duodécima jornada del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcada por casi dos horas de retraso, siendo esta la primera vez desde el inicio de las audencias. La jueza Baloisa Marquínez justificó la demora señalando que se sostuvo una reunión previa entre las partes para coordinar la programación de las pruebas periciales y testimoniales. La audiencia avanzó con la comparecencia del primer perito del juicio, Luis Eduardo Ribas Reyes, ingeniero en Informática y Sistemas, especialista en informática forense, quien llegó a estrados para ratificar y sustentar informes periciales que colocan bajo la lupa comunicaciones electrónicas sensibles

Ribas Reyes explicó que realizó dos informes periciales, a solicitud de los abogados Aníbal Salas, defensor de Juan Antonio Niño Pulgar, y Arturo Saurí, cuyo objetivo fue la inspección técnica de tres cuentas de correo electrónico bajo el dominio “asipanama.com”, asociadas a Christian Vergara, Juan Niño y Alfonso Vergara. El análisis se centró en detectar intercambios de correos con Alejandro Stanziola, en los que, según el perito, existían indicaciones para realizar pagos vinculados a reaseguros de proyectos asumidos por la empresa. Durante su testimonio, el perito detalló que dentro del material examinado se hallaron correos electrónicos que contenían un informe en formato PDF de la empresa Kroll, documento que fue levantado como indicio formal dentro del informe pericial, elevando el peso probatorio del material analizado.