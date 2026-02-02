EN VIVO | Día 12 del juicio Odebrecht: demoras, peritaje forense y 28 correos bajo la lupa

La duodécima jornada del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcada por casi dos horas de retraso, siendo esta la primera vez desde el inicio de las audencias.La jueza Baloisa Marquínez justificó la demora señalando que se sostuvo una reunión previa entre las partes para coordinar la programación de las pruebas periciales y testimoniales.La audiencia avanzó con la comparecencia del primer perito del juicio, Luis Eduardo Ribas Reyes, ingeniero en Informática y Sistemas, especialista en informática forense, quien llegó a estrados para ratificar y sustentar informes periciales que colocan bajo la lupa comunicaciones electrónicas sensibles