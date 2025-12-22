El 2026 será un año difícil para el control global de las armas nucleares

<b>El frágil marco jurídico mundial para el control de las armas atómicas se enfrentará a nuevos obstáculos en 2026</b> que podrán <b>debilitar aún más las barreras de protección para evitar una crisis nuclear</b>.En la primera mitad del próximo año se producirán <b>dos acontecimientos clave</b>: <b>el tratado bilateral Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia expira el 5 de febrero</b> y, en abril, <b>Nueva York acoge la Conferencia de Revisión (RevCon) del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)</b>, piedra angular de los marcos de seguridad mundiales.<b>La RevCon, que se celebra cada cuatro o cinco años, tiene por objeto mantener vivo el TNP</b>. Sin embargo, durante las dos últimas sesiones, <b>los 191 Estados signatarios no lograron ponerse de acuerdo sobre un documento final</b>, y los expertos esperan que en abril <b>se repita el mismo resultado</b>.'<b>Va a ser una RevCon difícil</b>', aseguró <b>Alexandra Bell</b>, directora de la organización sin fines de lucro estadounidense dedicada a la seguridad mundial <b>Bulletin of the Atomic Scientists</b>, en una conferencia en línea organizada por la ONU a principios de diciembre.'<b>En cuanto a la situación actual y las perspectivas de futuro inmediato de la estructura de control de armas nucleares, el panorama es desolador</b>', añadió.<b>Anton Khlopkov</b>, director del centro de estudios ruso <b>Center for Energy and Security Studies (CENESS)</b>, adoptó un punto de vista aún más severo al afirmar en el mismo evento: '<b>Nos encontramos en un punto en el que la arquitectura de control de armas está a punto de desmantelarse por completo</b>'.'<b>En el mejor de los casos, creo que debemos intentar preservar lo que tenemos</b>', afirmó.<b>El panorama nuclear internacional se oscureció en 2025</b>: desde <b>los ataques de Washington contra instalaciones atómicas iraníes</b> hasta <b>la prueba de Rusia del nuevo misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik</b> y <b>las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible reanudación de los ensayos nucleares</b>.A la par, '<b>la estructura de control de armas se está desmoronando</b>', recalcó también a la AFP <b>Emmanuelle Maitre</b>, de la <b>Fundación para la Investigación Estratégica (FRS) de Francia</b>.<b>El control nuclear se había construido durante décadas en torno al eje Moscú-Washington</b>, pero <b>el creciente poder de China y los rápidos avances tecnológicos han cambiado el panorama internacional</b>, que al mismo tiempo <b>es cada vez más tenso</b>.'<b>La creciente interconexión entre las fuerzas nucleares y convencionales y la aparición de tecnologías disruptivas</b> (como el sistema de defensa ‘Golden Dome’ de Estados Unidos y <b>las nuevas armas hipersónicas</b>) <b>han transformado la disuasión nuclear tradicional en un concepto multidominio</b>, especialmente en <b>un mundo multipolar</b>', afirmó <b>Hua Han</b>, de la <b>Universidad de Pekín</b>.'<b>Esta configuración trilateral introduce complejidades que van mucho más allá del modelo bilateral de la era de la Guerra Fría</b>', añadió, según las actas de un evento celebrado en abril por el <b>Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Pakistán</b>.<b>Un resultado probable del cambiante panorama es la expiración del Nuevo START</b>, que <b>establece límites a las armas e incluye sistemas de inspección</b>.'<b>Todo el componente de inspección ha dejado de funcionar</b> (...) <b>Lo único que queda es el compromiso voluntario de mantenerse dentro de los límites</b>', afirmó Maitre.Pero <b>permitir que el Nuevo START caduque 'beneficia a los intereses de Estados Unidos'</b>, según <b>Robert Peters</b>, de la influyente <b>Heritage Foundation</b>, lo que refleja la postura de gran parte de la comunidad estratégica estadounidense.<b>Pekín</b>, que actualmente tiene menos armas, <b>se ha negado hasta ahora a participar en conversaciones trilaterales sobre desarme</b>.'<b>China es la potencia nuclear de más rápido crecimiento del planeta</b>. Está construyendo <b>100 nuevas ojivas al año</b> y ahora tiene <b>más silos de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) que los silos Minuteman III activos de Estados Unidos</b>', afirmó Peters.'<b>El New START no hace nada para abordar esa cuestión</b>', añadió.Sin embargo, según Maitre, <b>la expiración del acuerdo no significa que el mundo deba esperar consecuencias graves a partir del 6 de febrero</b>.<b>La falta de un documento final de la RevCon tampoco causará 'consecuencias inmediatas o perjudiciales' para el TNP</b>, afirmó.No obstante, <b>advirtió que tener menos barreras de seguridad conlleva el riesgo de dejar al mundo sin herramientas diplomáticas para resolver las tensiones</b>.