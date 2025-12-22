Dinamarca convocará al embajador de EEUU por nombramiento de emisario para Groenlandia

<b>Dinamarca anunció este lunes que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía</b> después de que <b>Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia</b>, un <b>territorio autónomo danés</b> que el mandatario republicano <b>quiere anexionar</b>.Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, <b>Trump afirma que 'necesita' a esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales</b> para garantizar la seguridad de Estados Unidos, e incluso <b>se ha negado a descartar el uso de la fuerza</b> para hacerse con ella.<b>El presidente estadounidense anunció el domingo en la noche que designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia</b>.<b>El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró el lunes 'profundamente indignado' por el nombramiento</b>.En su red Truth Social, Trump defendió el nombramiento y dijo: '<b>Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional</b> y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo'.Landry agradeció a Trump en la red social X por el '<b>honor</b>' y se declaró '<b>voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos</b>'. También precisó que el nuevo cargo no afectaba '<b>en modo alguno</b>' sus funciones como gobernador.<b>El ministro de Relaciones Exteriores danés declaró a la cadena de televisión TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran 'totalmente inaceptables'</b>, y afirmó que su ministerio <b>convocaría al embajador estadounidense en los próximos días 'para obtener una explicación'</b>.'<b>Mientras tengamos un reino en Dinamarca que comprenda Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar que haya quienes socaven nuestra soberanía</b>', alertó.<b>El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó por su parte que el nombramiento 'no cambia nada para nosotros aquí en casa'</b>.'<b>Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país</b>', escribió en Facebook, y añadió: '<b>Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial</b>'.<b>La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca</b>, pero <b>no desean formar parte de Estados Unidos</b>, según una encuesta realizada en enero.<b>Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta</b> y que ella misma decidirá su futuro.'<b>El nombramiento confirma el continuo interés de Estados Unidos en Groenlandia</b>', dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores danés en un comunicado enviado a la AFP.'<b>Insistimos en que todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca</b>', añadió.<b>Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa</b>, en un momento en que <b>Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico</b>, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y <b>abundan las tierras raras</b>.<b>La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y Estados Unidos</b>.En agosto, <b>Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios de Estados Unidos tras las denuncias de intento de injerencia en Groenlandia</b>.<b>Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron vistos en Nuuk</b>, la capital de Groenlandia, <b>tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos</b>, reveló la televisión danesa.<b>Estados Unidos abrió un consulado en Groenlandia en junio de 2020</b>.