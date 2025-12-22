Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 22 de diciembre

<b>El <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA),</a> a través del meteorólogo Rafael Morán, informó que para este lunes se prevén lluvias intermitentes en la vertiente del Caribe</b>, mientras que el resto del país presentará condiciones mayormente estables, calurosas y con vientos moderados.Durante <b>las horas de la mañana</b>, se esperan <b>lluvias esporádicas e intermitentes en la vertiente del Caribe</b>. En el <b>Pacífico</b>, específicamente hacia el <b>norte de Coclé</b>, podrían registrarse <b>chaparrones ocasionales</b>, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán <b>condiciones estables, calurosas y algo ventosas</b>.En <b>horas de la tarde</b>, el IMHPA prevé que <b>continúen las lluvias intermitentes en el Caribe</b>, mientras que en el <b>Pacífico</b> podrían desarrollarse <b>aguaceros muy puntuales y de corta duración</b>.Para <b>la noche</b>, se mantiene la <b>probabilidad de nuevos episodios de lluvias intermitentes en la vertiente caribeña</b>, con incursión hacia zonas costeras. En el <b>Pacífico</b>, se esperan <b>condiciones estables, sin eventos meteorológicos significativos</b>.En cuanto a las <b>temperaturas máximas</b>, estas oscilarán entre <b>28°C y 30°C en el Caribe</b>, mientras que en el <b>Pacífico</b> se prevén máximas de hasta <b>33°C en las provincias centrales</b>. En la <b>cordillera Central</b>, las temperaturas máximas rondarán los <b>25°C</b>.El IMHPA advirtió que los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán <b>entre altos y muy altos</b>, alcanzando <b>niveles extremos en el Pacífico occidental</b>.En el ámbito marítimo, se mantienen <b>condiciones de advertencia en el litoral del Caribe</b>, debido a <b>vientos y oleajes</b>, así como en el <b>Golfo de Panamá</b>, por la <b>intensificación de los vientos alisios</b>, con posibilidad de <b>mar picado</b>. En contraste, el <b>litoral Pacífico central y occidental presenta condiciones favorables</b>.Finalmente, el IMHPA informó que <b>continúa vigente el aviso de vigilancia por vientos y oleaje</b>, principalmente en la <b>vertiente del Caribe</b>.