Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 22 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), a través del meteorólogo Rafael Morán, informó que para este lunes se prevén lluvias intermitentes en la vertiente del Caribe, mientras que el resto del país presentará condiciones mayormente estables, calurosas y con vientos moderados.

Durante las horas de la mañana, se esperan lluvias esporádicas e intermitentes en la vertiente del Caribe. En el Pacífico, específicamente hacia el norte de Coclé, podrían registrarse chaparrones ocasionales, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones estables, calurosas y algo ventosas.

En horas de la tarde, el IMHPA prevé que continúen las lluvias intermitentes en el Caribe, mientras que en el Pacífico podrían desarrollarse aguaceros muy puntuales y de corta duración.

Para la noche, se mantiene la probabilidad de nuevos episodios de lluvias intermitentes en la vertiente caribeña, con incursión hacia zonas costeras. En el Pacífico, se esperan condiciones estables, sin eventos meteorológicos significativos.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas oscilarán entre 28°C y 30°C en el Caribe, mientras que en el Pacífico se prevén máximas de hasta 33°C en las provincias centrales. En la cordillera Central, las temperaturas máximas rondarán los 25°C.

El IMHPA advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos, alcanzando niveles extremos en el Pacífico occidental.

En el ámbito marítimo, se mantienen condiciones de advertencia en el litoral del Caribe, debido a vientos y oleajes, así como en el Golfo de Panamá, por la intensificación de los vientos alisios, con posibilidad de mar picado. En contraste, el litoral Pacífico central y occidental presenta condiciones favorables.

Finalmente, el IMHPA informó que continúa vigente el aviso de vigilancia por vientos y oleaje, principalmente en la vertiente del Caribe.