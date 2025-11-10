Fiscalía colombiana imputa seis delitos a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro

Una fiscal colombiana imputó este lunes seis delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en una caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte).

“La Fiscalía General de la Nación (...) le comunica que se le investiga por (...) interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio”, expresó la fiscal Lucy Laborde durante una audiencia.

Ese organismo acusa al primogénito de haberse apropiado de 111 millones de pesos (unos 29.500 dólares) entre 2021 y 2022 como parte de su supuesta “gestión” para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

“Estos hechos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se le imputan (...) porque usted no tenía administración funcional directa sobre esos recursos públicos del contrato. Es por esto que su responsabilidad se estructura a título de interviniente en el peculado por apropiación cometida por quienes sí administraban los dineros públicos”, agregó la fiscal.

Este caso se suma al otro proceso penal que enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

La Fiscalía asegura que el hijo del presidente “ocultó y encubrió” sumas de hasta 500 millones de pesos (unos 132.000 dólares) entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de su padre, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.