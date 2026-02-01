La oficialista Laura Fernández se convierte en la nueva presidenta de Costa Rica

La oficialista Laura Fernández se convirtió este domingo en la nueva presidenta de Costa Rica.

La candidata del partido conservador Pueblo Soberano encabezó los resultados preliminares con más de la mitad de los votos. De mantenerse la tendencia, superaría el umbral legal para evitar una segunda ronda. La participación ciudadana rozó el 67 %.

Con el 53,01 % de los sufragios contabilizados, Fernández, aspirante del partido conservador Pueblo Soberano, se posiciona al frente de la contienda electoral, sacando una ventaja considerable a sus competidores.

Los primeros resultados se dieron a las 9:45 de la noche (hora Panamá), en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.En segundo lugar figura Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con un 30,05 %, mientras que Claudia Robles, de la Coalición Agenda Ciudadana, alcanza el 3,09 %, según los datos preliminares.

La candidata respaldada por el presidente Rodrigo Chaves Robles se aseguró el triunfo sin necesidad de una segunda ronda, al superar el 40 % de los votos válidos exigido por la normativa electoral para ganar en primera vuelta.

De no consolidarse ese escenario, los dos postulantes con mayor respaldo deberán enfrentarse en un balotaje previsto para el 5 de abril.

La jornada registró una participación del 66,96 %, un nivel de asistencia a las urnas que superó las proyecciones iniciales.

Además del presidente, este domingo se eligieron los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, en un proceso clave para la gobernabilidad del próximo Ejecutivo.

Las mesas de votación en Costa Rica para la elección del presidente del país y los diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo a las 18:00 hora local tras 12 horas de trabajo.

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países.