Álbum ‘Raíces’ de Gloria Estefan triunfa en los Grammy con composiciones de los Gaitanes

El álbum ‘Raíces’, de la reconocida artista Gloria Estefan, fue galardonado en los GrammyAwards 2026 como Mejor Álbum Tropical, consolidándose como una obra que celebra la identidad,la herencia musical y las raíces latinas.Panamá dijo presente en este importante logro internacional, ya que dos de los sencillos principales del álbum, 'La Vecina' y 'Te Juro', fueron compuestos por los artistas panameños Alberto y Ricardo Gaitán, integrantesdel dúo Gaitanes.Tras el anuncio, los hermanos Gaitanes, a través de un comunicado, expresaron que formar parte de un proyecto de esta magnitud representa un orgullo profundo y una celebración colectiva de la música hecha desde Panamá para el mundo.<i><b>'Siempre estaremos felices y orgullosos de los logros deGloria y Emilio. Más allá de la música, somos familia, ycompartir este momento con ellos es un honor inmenso', </b></i>comentaron. Para los hermanos Gaitanes, el triunfo de Raíces reafirma el impacto global de la música latina y el valor de las colaboraciones auténticasque nacen desde la confianza, el respeto y el amor por la cultura. Asimismo, destacaron que el talento panameño en una de las plataformas más importantes de la industria musical internacional.<i><b>'Gaitanes extiende sus más sinceras felicitaciones a Emilio Estefan, Gloria Estefan y a todo el equipo creativodetrás de este álbum histórico, celebrando un Grammyque también pertenece a Panamá',</b></i> concluye el comunicado.