Deportan de Panamá al sindicalista argentino Marcelo Di Stefano; trabajadores condenan decisión

Este domingo 1 de febrero se conoció que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue deportado el Dr. Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), organización sindical regional con más de 55 millones de afiliados.

Así lo confirmó la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical (CS), quienes además condenaron las acciones establecidas, ya que, aseguraron, que Di Stefano “fue retenido durante siete horas y posteriormente deportado, sin ninguna justificación oficial”.

Según CS, el líder sindical argentino llegaba al país como parte de una delegación internacional tripartita destinada a acompañar una misión de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuyo objetivo es la de evaluar el estado de situación de la libertad sindical en Panamá, dado que el país es objeto de reiteradas denuncias internacionales.

“A pesar de los esfuerzos desplegados, para lograr el ingreso regular del compañero, no fue posible que el gobierno panameño accediera a esta solicitud, con lo cual se complica aún más la deteriorada imagen del país, en cuanto a respeto a las libertades democráticas”, se lee en el comunicado.

La confederación panameña criticó que “la decisión adoptada por el gobierno de Panamá, ha generado y continuará generando el repudio internacional, toda vez que, en la actualidad ni los regímenes más autoritarios desconocen la representatividad de las organizaciones sindicales internacionales y sus importantes aportes al fortalecimiento del diálogo social y de los mecanismos democráticos para encontrar los equilibrios necesarios en las sociedades modernas”.

Hicierobn un llamado al presidente José Raúl Mulino a revertir esta decisión y ofrecer las garantías necesarias para enmendar este desacierto diplomático y permitir el ingreso de Di Stefano con las garantías que amerita su investidura de líder internacional.