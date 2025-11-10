  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Calendario de ventas del miércoles 12 de noviembre

El IMA vuelve con las agroferias con arroz y productos económicos a nivel nacional este miércoles 12 de noviembre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/11/2025 15:16
El IMA informó que durante estas jornadas se pondrán a disposición alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo agroferias en diversas regiones del país con el propósito de ofrecer a las familias panameñas productos frescos, económicos y de calidad.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo además el cuidado del medio ambiente.

Agroferias del IMA del miércoles 12 de noviembre

Para el miércoles 12 de noviembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Panamá: Antigua piquera de buses ubicada en calle 6ta corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá y en el Trébol 2, espacio de la feria del IMA corregimiento de Pacora.

-Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Llano Bajo, distrito de Guararé.

-Veraguas: Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas y en la Plazita, corregimiento de Monjarás, distrito de Calobre.

-Panamá Oeste: Cancha de la escuela de El Copé, corregimiento del Higo, distrito de San Carlos.

-Colón: Predios de la Junta Comunal del corregimiento de Pilón en el distrito de Colón.

-Coclé: Casa Comunal de Calabazo, corregimiento de Las Lomas, distrito de La Pintada.

-Herrera: Cancha municipal del corregimiento de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

-Chiriquí: Cancha comunal del corregimiento de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega y la Cancha comunal del corregimiento de Portón, distrito de Bugaba.

-Panamá Este: Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

