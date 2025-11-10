Agroferias del IMA | Calendario de ventas del miércoles 12 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció que este <b>miércoles 12 de noviembre</b>, a partir de las <b>8:00 a.m.</b>, se llevarán a cabo <b><a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a> en diversas regiones del país</b> con el propósito de ofrecer a las familias panameñas <b>productos frescos, económicos y de calidad</b>.El IMA recordó a los asistentes que deberán <b>presentar su cédula de identidad personal</b> al momento de ingresar y llevar <b>bolsas reutilizables</b> para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo además el <b>cuidado del medio ambiente</b>.