Agroferias del IMA | Calendario de ventas del miércoles 12 de noviembre

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo además el cuidado del medio ambiente .

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 12 de noviembre , a partir de las 8:00 a.m. , se llevarán a cabo agroferias en diversas regiones del país con el propósito de ofrecer a las familias panameñas productos frescos, económicos y de calidad .

Agroferias del IMA del miércoles 12 de noviembre

Para el miércoles 12 de noviembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Panamá: Antigua piquera de buses ubicada en calle 6ta corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá y en el Trébol 2, espacio de la feria del IMA corregimiento de Pacora.

-Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Llano Bajo, distrito de Guararé.

-Veraguas: Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas y en la Plazita, corregimiento de Monjarás, distrito de Calobre.

-Panamá Oeste: Cancha de la escuela de El Copé, corregimiento del Higo, distrito de San Carlos.

-Colón: Predios de la Junta Comunal del corregimiento de Pilón en el distrito de Colón.

-Coclé: Casa Comunal de Calabazo, corregimiento de Las Lomas, distrito de La Pintada.

-Herrera: Cancha municipal del corregimiento de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

-Chiriquí: Cancha comunal del corregimiento de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega y la Cancha comunal del corregimiento de Portón, distrito de Bugaba.

-Panamá Este: Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.