IMA anuncia megaferias de arroz a nivel nacional este 29 y 30 de diciembre

Asimismo, la institución recomendó a los compradores llevar bolsas reutilizables, con el fin de facilitar el traslado de los productos y promover prácticas amigables con el medio ambiente.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados para estas jornadas. El IMA recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para poder ingresar y efectuar la compra.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizarán megaferias de arroz a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a este producto de la canasta básica.

Calendario de ventas de arroz del IMA

Lunes 29 de diciembre

Panamá: Tienda del Pueblo de Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Bocas del Toro: Sede del IMA corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola.

Herrera: Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Panamá Este: Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

Coclé: Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.

Darién: Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí.

Martes 30 de diciembre

Veraguas: Predios de la agencia del IMA en el distrito de Soná y Silos del IMA de La Barrera en el distrito de Santiago.

Los Santos: A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas y en la Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

Colón: Comunidad de Arcoíris, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.

Chiriquí: Predios de la Gobernación de Chiriquí.

Darién: Parque de la Comunidad de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.

Panamá: Tienda del Pueblo Frigo - San Antonio en Juan Díaz.

Panamá Oeste: Auditoría de Capira en Capira Cabecera.

Panamá Este: Agencia del IMA en el distrito de Chepo.

Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada y en el Parque 15 de enero en el corregimiento de Antón cabecera.