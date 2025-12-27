IMA anuncia megaferias de arroz a nivel nacional este 29 y 30 de diciembre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó que el lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizarán megaferias de arroz a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a este producto de la canasta básica.De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados para estas jornadas. El IMA recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para poder ingresar y efectuar la compra.Asimismo, la institución recomendó a los compradores llevar bolsas reutilizables, con el fin de facilitar el traslado de los productos y promover prácticas amigables con el medio ambiente.