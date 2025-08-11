Agroferias del IMA | Conoce donde se venderá arroz barato el miércoles 13 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario de la agroferia de este miércoles 13 de agosto.

Los horarios en cada una de las zonas será, a partir de las 8:00 de la mañana.

El IMA recordó a las personas llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

A continuación les detalleros los puntos de ventas:

Panamá Oeste

Centro Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján.

Chiriquí

Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje.

Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.

Veraguas

Cancha principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabacera.

Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas.

Herrera

Junta Comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas.

Darién

Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fé.

Panamá

Predios de la Gobernación, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

Los Santos

Parque de Llanos Largos, distrito de Los Santos.