Agroferias del IMA | Conoce donde se venderá arroz barato el miércoles 13 de agosto

<b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a></b>publicó el calendario de la agroferia de este miércoles 13 de agosto. Los horarios en cada una de las zonas será, a partir de las 8:00 de la mañana. El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">IMA</a></b> recordó a las personas llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables. A continuación les detalleros los puntos de ventas:<b>Panamá Oeste</b>Centro Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján. <b>Chiriquí </b><b>Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje. </b><b>Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento. </b><b>Veraguas </b>Cancha principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabacera. Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas. <b>Herrera</b>Junta Comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas. <b>Darién </b>Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fé. <b>Panamá</b>Predios de la Gobernación, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá. <b>Los Santos </b>Parque de Llanos Largos, distrito de Los Santos.