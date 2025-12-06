Cerca de 300 auditorías a juntas comunales fueron remitidas al Ministerio Público

Tenemos un esquema de reparto bastante igualitario, donde los municipios reciben un mínimo similar entre todos, y la gran mayoría, más de 60 municipios, está en el orden de los 500,000 dólares. No se realiza una distribución basada en indicadores específicos. Las juntas comunales reciben lo mismo a nivel nacional. Este es un desafío que ya estamos enfrentando, diseñando fórmulas basadas en indicadores científicos para categorizar los municipios y poder hacer recomendaciones bien sustentadas al MEF, de modo que los recursos entregados e incrementados tengan un esquema de distribución más equitativo, acorde a las realidades de cada región, que en Panamá son muy diferentes unas de otras.