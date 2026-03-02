  1. Inicio
Tráfico vehicular podría aumentar en un 30% con el regreso a clases

Inicio de clases en el Colegio Jose Agustin Arango, que abarca primaria y secundaria.
Inicio de clases en el Colegio Jose Agustin Arango, que abarca primaria y secundaria. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/03/2026 12:04
La ATTT advierte que los periodos de mayor riesgo ocurren durante las horas de entrada (7:00 a.m. a 9:00 a.m.) y salida escolar

Con el inicio del año escolar 2026, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha puesto en marcha un plan integral de vigilancia y educación vial para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

El director general de la institución, Simón Henríquez, enfatizó que el éxito de esta jornada no depende únicamente de la presencia de inspectores, sino de la paciencia y conciencia de cada conductor al volante, recordando que un paso peatonal representa la protección de la vida de los estudiantes.

El desafío de movilidad no es menor. Según datos del National Center for Education Statistics (NCES), el inicio de clases puede incrementar el volumen vehicular entre un 10% y un 30% en las principales ciudades de la región.

Las autoridades advierten que los periodos de mayor riesgo ocurren durante las horas de entrada (7:00 a.m. a 9:00 a.m.) y salida escolar, donde factores como el exceso de velocidad en zonas escolares y las distracciones de los conductores elevan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

Para mitigar este impacto, la ATTT ha reactivado la inversión de carriles en puntos estratégicos como la Vía Israel, Avenida Santa Elena y la Autopista Arraiján - La Chorrera.

Además, se desplegarán inspectores en los principales centros educativos para facilitar el cruce de estudiantes y orientar a los automovilistas.

Para asegurar un retorno a clases libre de incidentes, la institución compartió recomendaciones clave para los distintos actores de la vía, como planificar sus rutas para evitar el estrés, respetar el límite de velocidad de 30 km/h en zonas escolares y evitar el uso excesivo de la bocina.

Evitar la “doble fila” al dejar a los niños, asegurar el uso de cinturones y sillas de retención, y eliminar el uso del celular mientras conducen o caminan con sus hijos.

La entidad recomendó utilizar siempre los pasos peatonales y puentes elevados, mantener contacto visual con los conductores antes de cruzar y evitar el uso de audífonos que puedan aislarlos de los sonidos del entorno.

