Tráfico vehicular podría aumentar en un 30% con el regreso a clases

Con el inicio del año escolar 2026, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha puesto en marcha un plan integral de vigilancia y educación vial para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

El director general de la institución, Simón Henríquez, enfatizó que el éxito de esta jornada no depende únicamente de la presencia de inspectores, sino de la paciencia y conciencia de cada conductor al volante, recordando que un paso peatonal representa la protección de la vida de los estudiantes.

El desafío de movilidad no es menor. Según datos del National Center for Education Statistics (NCES), el inicio de clases puede incrementar el volumen vehicular entre un 10% y un 30% en las principales ciudades de la región.

Las autoridades advierten que los periodos de mayor riesgo ocurren durante las horas de entrada (7:00 a.m. a 9:00 a.m.) y salida escolar, donde factores como el exceso de velocidad en zonas escolares y las distracciones de los conductores elevan significativamente la probabilidad de siniestros viales.