El servicio social en la UP: aporte de la Facultad de Humanidades

El servicio social universitario ha adquirido una importancia creciente en las últimas décadas como mecanismo de vinculación entre la academia y la sociedad. En el contexto latinoamericano y, particularmente, en Panamá, se ha convertido en una herramienta esencial para consolidar el perfil humanista y comprometido del estudiantado. En la Universidad de Panamá, el servicio social se concibe como un trabajo profesional, de carácter temporal, que el estudiante realiza dentro de su carrera, sin remuneración económica: y que tiene como propósito tanto consolidar su formación como brindar beneficios directos a la sociedad (Universidad de Panamá, Reglamento Universitario; Nota N.°414-1 O-SGP, 2009).

El concepto de servicio social

El concepto ha sido abordado desde múltiples perspectivas en las ciencias sociales, con énfasis particular en su papel dentro de la extensión universitaria, la que constituye uno de los pilares fundamentales de la educación superior junto con la docencia y la investigación (Tapia, 2010). En este sentido, la Universidad de Panamá, al integrar el servicio social dentro del currículo de pregrado y grado, da respuesta a una tradición institucional que busca alinear la formación profesional con los principios de solidaridad, equidad y transformación social. A través del servicio social, los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar conocimientos en contextos reales, adquiriendo nuevas competencias y fortaleciendo su compromiso ético con las comunidades que más lo necesitan.

Servicio Social como Herramienta Pedagógica

Según Cano Castellanos (citado en Tapia, 2010), el servicio social debe entenderse como un proceso de reconstrucción práctica, en el que el estudiante no solo adquiere experiencia, sino que transforma su forma de pensar y actuar frente a los desafíos de la realidad. Esta concepción conecta directamente con los planteamientos de Tünnermann Bernheim (2008), quien define el modelo educativo como la concreción pedagógica de los paradigmas institucionales, en los que deben reflejarse los valores, objetivos y misión de la universidad. Bajo esta óptica, el servicio social se convierte en una herramienta pedagógica clave para materializar el proyecto educativo universitario.

Servicio social y política pública

Desde la perspectiva de las políticas públicas, Panamá ha consolidado instrumentos fundamentales como el Compromiso Nacional por la Educación, el Plan Estratégico de Gobierno “Uniendo Fuerzas” 2019–2024, y la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (particularmente el ODS 4), que orientan las acciones educativas hacia una mayor inclusión, equidad y calidad (Gobierno de Panamá, 2019). En todos estos instrumentos se reconoce el papel de la educación superior en la promoción del desarrollo sostenible, y se enfatiza la necesidad de que las instituciones universitarias contribuyan activamente a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población. En este marco, el servicio social universitario se inscribe como una práctica coherente con las prioridades del Estado y de la sociedad panameña.

Principios del servicio social

Los principios que orientan el servicio social en la Universidad de Panamá incluyen la solidaridad, el compromiso social, la ética profesional y la participación ciudadana. Según el Artículo 1 del Compendio General Universitario, el servicio social es un conjunto de actividades que, desarrolladas dentro del área de formación del estudiante, deben favorecer prioritariamente a las clases sociales más necesitadas, sin que ello implique remuneración o contraprestación económica. Esta definición pone el acento en la función social de la universidad y en su responsabilidad con la equidad y la justicia social.

El servicio social no solo beneficia a las comunidades receptoras, sino que también tiene un impacto profundo en el desarrollo integral de los estudiantes. Les permite adquirir competencias prácticas, desarrollar una conciencia crítica y fortalecer valores cívicos y éticos. Además, sitúa al estudiante como sujeto activo de transformación, capaz de identificar problemas sociales, proponer soluciones viables y trabajar en equipo en contextos reales. Este tipo de aprendizaje situado y significativo es fundamental para el fortalecimiento de un modelo educativo centrado en la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo humano y sostenible.