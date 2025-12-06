El servicio social en la UP: aporte de la Facultad de Humanidades

Las fortalezas del servicio social en la Facultad de Humanidades se centran en su articulación con la comunidad, la supervisión docente, la integración curricular y la evaluación formativa. La interacción directa con los sectores sociales vulnerables permite que los estudiantes comprendan mejor las realidades del país, desarrollen empatía y afiancen su identidad profesional. Además, el acompañamiento pedagógico garantiza una experiencia de calidad, que trasciende lo meramente operativo y promueve aprendizajes significativos.No obstante, también se han identificado áreas de mejora. Una de ellas es la necesidad de fortalecer la coordinación institucional entre la universidad, las organizaciones receptoras y los estudiantes, para garantizar un seguimiento más eficaz. También se recomienda ampliar la formación previa de los estudiantes en habilidades prácticas como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. De igual modo, es fundamental incorporar transversalmente la perspectiva de género y la interculturalidad, para enriquecer el enfoque ético y político del servicio social.Finalmente, se resalta la importancia de generar espacios de reflexión crítica, donde los estudiantes puedan analizar su experiencia, cuestionar sus prejuicios, identificar aprendizajes y visualizar su papel como agentes de cambio. Estos espacios deben ser facilitados por docentes y coordinadores, como parte del cierre formativo de los proyectos.