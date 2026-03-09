Putin ofrece su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní

El presidente ruso, <a href="/tag/-/meta/vladimir-putin">Vladimir Putin</a>, ofreció este lunes su <b>'indefectible apoyo' </b>al nuevo líder supremo iraní,<b> Mojtaba Jamenei,</b> nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israeloestadounidense.'Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes', dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que 'Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable' de la república islámica.'En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación', añadió Putin.