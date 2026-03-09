  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Putin ofrece su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin
Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin SERGEI GAPON / AFP
Por
AFP Servicios
  • 09/03/2026 06:23
Vladimir Putin expresa el respaldo de Rusia al nuevo líder supremo de Irán, en medio de la ofensiva israeloestadounidense.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israeloestadounidense.

“Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable” de la república islámica.

“En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, añadió Putin.

VIDEOS
Lo Nuevo