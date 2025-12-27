Mulino lamenta fallecimiento del periodista chiricano José Ramón ‘Ñato’ Contreras

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó este sábado 27 de diciembre el fallecimiento del periodista chiricano José Ramón Contreras Santiago, conocido afectuosamente como Ñato, una figura emblemática del periodismo y la radiodifusión en la provincia de Chiriquí, quien recientemente había cumplido 100 años de vida.

A través de su cuenta en la red social X, Mulino destacó el legado de Contreras Santiago y su aporte al periodismo serio en el país.

“Hoy pierde la radiodifusión chiricana un gran valor y un pilar del periodismo serio. De joven escuchaba el radioperiódico de Ñato, con quien mis padres fueron buenos amigos. A su familia, mi sincero mensaje de condolencias”, escribió el mandatario.

Contreras falleció la tarde de este viernes 26 de diciembre, semanas después de haber celebrado su centenario el pasado 5 de diciembre.

Su trayectoria abarcó múltiples ámbitos, dejando una huella profunda no solo en el periodismo, sino también en el deporte, la gestión pública y el desarrollo comunitario en Chiriquí.

Contreras fue periodista de radio y prensa escrita, pionero de la radiodifusión en la provincia y fundador del Club Activo 20-30 en la región. Además, formó parte del primer equipo de béisbol de Chiriquí en 1948 y promovió disciplinas como el golf y la esgrima.

En el ámbito público, se desempeñó como alcalde del distrito de David y fue un activo defensor del medio ambiente, consolidándose como una figura respetada y querida por varias generaciones.

Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de reconocimiento y pesar, especialmente en la comunidad chiricana, donde su voz y su trabajo marcaron una época.