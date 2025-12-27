Mulino lamenta fallecimiento del periodista chiricano José Ramón ‘Ñato’ Contreras

<b>El presidente de la República, José Raúl Mulino</b>, lamentó este sábado 27 de diciembre <b>el fallecimiento del periodista chiricano José Ramón Contreras Santiago</b>, conocido afectuosamente como Ñato, una figura emblemática del periodismo y la radiodifusión en la provincia de Chiriquí, quien recientemente había cumplido 100 años de vida.A través de su cuenta en la red social X, Mulino destacó el legado de Contreras Santiago y su aporte al periodismo serio en el país. <i>'Hoy pierde la radiodifusión chiricana un gran valor y un pilar del periodismo serio. De joven escuchaba el radioperiódico de Ñato, con quien mis padres fueron buenos amigos. A su familia, mi sincero mensaje de condolencias'</i>, escribió el mandatario.Contreras <b>falleció la tarde de este viernes 26 de diciembre</b>, semanas después de haber celebrado su centenario el pasado 5 de diciembre. Su trayectoria abarcó múltiples ámbitos, dejando una huella profunda no solo en el periodismo, sino también en el deporte, la gestión pública y el desarrollo comunitario en Chiriquí.Contreras fue periodista de radio y prensa escrita, pionero de la radiodifusión en la provincia y <b>fundador del Club Activo 20-30 en la región.</b> Además, formó parte del primer equipo de béisbol de Chiriquí en 1948 y promovió disciplinas como el golf y la esgrima.En el ámbito público, se desempeñó como alcalde del distrito de David y fue un activo defensor del medio ambiente, consolidándose como una figura respetada y querida por varias generaciones.Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de reconocimiento y pesar, especialmente en la comunidad chiricana, donde su voz y su trabajo marcaron una época.