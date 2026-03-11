Caso Patrimonio Histórico: defensa de Federico Suárez y empresario niega sobrecostos

Abogados defensores presentan sus alegatos finales en el juicio por los proyectos de Patrimonio Histórico, Vía Domingo Díaz, Vía Brasil y Cinta Costera 3.

Este martes, el Ministerio Público pidió la condena por el delito de peculado contra el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y el empresario Marcelo De la Rosa.

Esta mañana, fue el turno de la defensa para presentar sus alegatos.

Rosendo Miranda, quien representa al exministro Suárez fue el primero en presentarse. Miranda desmeritó el informe realizado por el perito Aristides Hernández, señalando que empezó a realizar el informe aún antes de estar nombrado en Contraloría.

También afirmó que se está usando el “cuco” de Odebrecht para implicar que hubo malos manejos, cuando afirma que pudieron demostrar con testigos que las auditorías no revelaron ninguna violación a los contratos.

Ariel Nuñez, abogado de De la Rosa, manifestó por su parte que su representado era solo el representante legal de la empresa Louis Berger, que hizo un informe de consultoría.

De acuerdo a Nuñez, se demostró con cifras que no hubo sobrecostos y denunció que se ha intentado de manchar el nombre de su defendido.