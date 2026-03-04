Fiscalía: ‘proyectos nacieron con sobrecostos’ en caso de Patrimonio Histórico

La teoría del caso de la Fiscalía se centra alrededor de proyectos de construcción realizados por empresas como Odebrecht, FCC y MECO en Ciudad de Panamá, por los que se habrían producido sobrecostos millonarios en acuerdo con funcionarios del MOP.'La Fiscalía ha basado los casos con relación a los proyectos de reordenamiento, en que la Contraloría General de la República, a través de una auditoría, determinó que cinco proyectos de ese marco o de ese plan metodológico que se denominó al interno del Ministerio de Obras Públicas como reordenamiento vial, nacieron con un sobreprecio', explicó la fiscal Jenisbeth Malek. 'Obviamente, la defensa, por su parte, ha tratado de desacreditar o que la juez desestime ese informe de Contraloría que estableció el sobreprecio', acotó.Se trataría, de acuerdo a las fiscales encargadas del caso, de un esquema que conecta cinco proyectos de infraestructura. 'Son cinco proyectos. Los cinco proyectos que estaban dentro de ese plan metodológico que se denominaba Reordenamiento Vial, era Avenida Domingo Díaz, era lo que le denominamos Vía Brasil Tramo 1 o Tramo 2, también era la construcción de Cinta Costera 3 y la parte de Patrimonio Histórico', detalló Malek. 'Dentro de los imputados figuran exfuncionarios públicos que estaban relacionados con el Ministerio de Obras Públicas'.La fiscal se refirió también al testimonio del perito, detallando dónde se encontraban los sobrecostos.'El sobreprecio lo determina la Contraloría a través de un análisis económico que se realizó de aquellos elementos, en esos costos indirectos. Quedó claro en el día de ayer, cuando el perito ratificaba de Contraloría, que él no encontró cuestionamientos contra aquellos costos directos, es decir, aquellos elementos que guardan relación con la construcción de los proyectos de forma directa, sino en aquellos elementos como el financiamiento que generaban algunos porcentajes más elevados. En eso es que ha basado, y así lo explicó el perito de Contraloría', detalló.