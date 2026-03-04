Fiscalía: ‘proyectos nacieron con sobrecostos’ en caso de Patrimonio Histórico

El juicio el caso de Patrimonio Histórico y la ampliación de la Vía Domingo Díaz continuó este miércoles 4 de marzo en el palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez fue el turno de la defensa de llamar a sus testigos y peritos.

Entre ellos estuvo el exjefe de administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Ruiz, que ha firmado un acuerdo de colaboración y un acuerdo de pena con el Ministerio Público. También dieron testimonio el exrector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Óscar Ramírez, y la exdirectora general de Auditoría de la Contraloría General de la República, Margot Fuentes.

La piedra angular del caso es un informe pericial realizado por la Contraloría que señala una lesión patrimonial de más de 100 millones de dólares. La estrategia de la defensa fue desmeritar el informe y al perito que lo realizó, Aristides Hernández.

“Lo que ha quedado evidenciado es que el testigo Aristides Hernández faltó a la verdad”, manifestó el abogado del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, que es uno de los imputados. “Esta afirmación que él hace en su auditoría es totalmente falaz, alejada de la realidad, y eso constituye, bajo la gravedad del juramento que él se encontraba, una posible violación a la ley penal, porque está afirmando hechos que han quedado demostrados que son hechos falsos. Es decir, el testigo clave de la Fiscalía, este perito, va a quedar totalmente descalificado y posiblemente investigado”, concluyó. Miranda detalló que Hernández habría utilizado información no confirmada, que no le fue entregada de manera formal sino en conversaciones casuales.

Para el abogado defensor, se demostró que el informe no tiene sustento documental y que el perito lo comenzó a hacer antes de empezar a trabajar en la Contraloría. “Todo es apreciación de él. Él estima que un valor, un porcentaje X que hizo Louis Berger y que debía ser otro que él estimaba porque decía que esos eran los precios del mercado. Pero no presentó ninguna evidencia de qué precios del mercado, cómo llegó a esa conclusión. Él analizó una consultoría que tampoco estaba autorizado para hacer. Él tenía que analizar los precios razonables que había fijado el Estado. Y la ley de contrataciones públicas dice que el precio en una licitación la fija la institución”, explicó.