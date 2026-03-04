Directora encargada de la Senniaf, en al menos tres denuncias

Al menos hay tres denuncias penales contra Otilia Rodríguez Domínguez, directora “encargada” de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), cambio anunciado por la Presidencia tres semanas después de que estallara el escándalo por los supuestos abusos sexuales, físicos y tratos negligentes a los que habrían sido sometidos menores del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Este martes el Ejecutivo informó de su designación como “encargada”, tras la renuncia de la exdirectora Ana Melinda Fábrega Guardia. La salida se produjo en medio de cuestionamientos a su gestión, posteriores a la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, contra el orden jurídico familiar y el estado civil, y contra la administración pública.

La denuncia fue presentada por la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos.

Sin embargo, la denuncia de Brenes también incluye a Otilia Rodríguez, quien, según el documento, fungía como directora de Protección de los Centros de Atención Integral.

Además, existen otras dos denuncias presentadas por padres de familia que alegan haber sido perjudicados y supuestamente alejados de sus hijos por la gestión de Rodríguez.

Se trata de Luis Flórez Karica, quien la denunció en febrero pasado por el posible delito contra la administración pública, cuando Rodríguez fungía como directora de Protección Especial de Derechos.

De igual manera, en octubre de 2025 Angelly Oviedo presentó otra denuncia por la supuesta comisión de delitos de extralimitación de funciones, abuso de autoridad y corrupción de servidores públicos, cuando Rodríguez ocupaba el cargo de directora legal, por hechos que presuntamente habrían ocurrido en julio de 2024, según documentos judiciales.

En la planilla más reciente de la Senniaf (de enero pasado), Rodríguez aparece como “directora de protección especial” con un salario de $3,500, mientras que en diciembre de 2025 figuraba como “directora de asistencia técnica” con un salario de $2,500.

La Estrella de Panamá intentó conocer la posición del Ministerio de Desarrollo Social sobre esta designación y cómo se compagina con las denuncias; sin embargo, la ministra Beatriz Carles, presidenta de la junta directiva de la Senniaf, no atendió las llamadas ni los mensajes.

Desde la Senniaf se informó que Rodríguez se encontraba en una reunión y no podía atender a este periódico.