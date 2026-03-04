Tala de árboles en Vía España no cuenta con permisos

La tala de árboles, perpetrada como parte de los trabajos para la ampliación de la Vía España, no cuenta con la aprobación del Ministerio de Ambiente. Así lo señaló este miércoles 4 de marzo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

“Ese proyecto de Vía España no puede talar un solo árbol hasta que no tenga un estudio de impacto ambiental terminado. No lo tiene todavía y hemos notificado a la empresa que no puede proceder con el trabajo hasta que no tenga su estudio debidamente aprobado incluyendo una consulta ciudadana”, afirmó el ministro.

Sin embargo, un recorrido por el área confirma que ya se han talado varios árboles, mientras que otros han sido marcados con cintas rojas para ser talados próximamente.

El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, manifestó en una entrevista a TVN Noticias que hablaron con la empresa responsable de los trabajos.

“No hubo una confirmación de cuándo iban a empezar a derribar o quitar los árboles que están en esta zona, y hubo un factor bien importante que le pedimos en esa reunión, que nos avisaran para ver qué árboles eran salvables”, señaló el representante.

La idea era proteger árboles como caobos centenarios, robles y guayacanes, transplantando aquellos que fuera posible. Pero la empresa procedió con la tala.

El proyecto de ampliación tiene un costo aproximado de 80 millones de dólares y contempla facilidades que beneficiarán a los usuarios como un carril exclusivo para el Metrobús.

“Estamos dispuestos a colaborar para que estos se puedan mantener, incluso si hay que evaluar o rediseñar según lo que tengan los arquitectos a bien, poder salvar alguno de estos árboles icónicos. Estamos hablando de árboles Panamá, estamos hablando de robles también, que son muy frondosos, que brindan un atractivo aquí a la Vía España. Y vale la pena tener estos árboles en cuenta para salvarlos, salvar nuestra historia”, añadió Rodríguez.

El ministro de Ambiente también reconoció la necesidad de los trabajos, pero abogó por hacer todos los esfuerzos por proteger los árboles. Y enfatizó que se debe hacer el estudio de impacto ambiental y contar con la aprobación del ministerio.

“Esta es una obra que se requiere, una obra importante que ha estado atrasada por una década, lo sabemos. Pero hay que hacerla teniendo el mayor cuidado con nuestros árboles centenarios, en particular los caobos centenarios de la Vía España para tratar de salvar todos los que podamos”, concluyó el ministro Navarro.