Embajada de Estados Unidos pide tramitar la visa con tiempo para viajar al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos en Panamá instó a los ciudadanos que tengan previsto viajar a ese país durante el mes de junio por el Copa Mundial de la FIFA 2026 a iniciar con tiempo el trámite de su visa.

La sede diplomática recordó que los interesados pueden realizar su solicitud a través de la plataforma oficial habilitada para este proceso en línea.

Asimismo, advirtió que los tiempos de espera para obtener una cita pueden variar, por lo que se recomienda gestionar el trámite con anticipación para evitar contratiempos en los planes de viaje.

La embajada también aclaró que no es necesario contar con el boleto de viaje antes de acudir a la entrevista consular y que tenerlo comprado no garantiza la aprobación de la visa.

Las autoridades reiteraron que los solicitantes deben completar el proceso y cumplir con los requisitos establecidos para que su solicitud sea evaluada por los funcionarios consulares.