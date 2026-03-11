‘Debemos saber lo que consumimos’: Ministro de Salud defiende ley de etiquetado frontal

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró su respaldo al proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos, una iniciativa que busca promover hábitos de alimentación saludables y proteger la salud de la población.

El titular del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) explicó que la propuesta permitirá a los consumidores contar con información clara y visible sobre el contenido de los productos que adquieren.

“Estamos muy conscientes y decididos a lograr que el pueblo panameño tenga una mejor salud; que envejezcamos sanamente, sin enfermedades ni patologías. Para ello es necesario hacer ejercicio, mantener una buena nutrición y saber lo que consumimos”, manifestó el ministro.

Boyd Galindo señaló que muchas personas no están acostumbradas o no tienen facilidad para leer las letras pequeñas en los empaques de los productos, por lo que el etiquetado frontal facilitará identificar de forma rápida los componentes de los alimentos.

Asimismo, destacó que desde el Minsa se deben impulsar políticas públicas que garanticen a la población el acceso a información clara sobre lo que consume.

La iniciativa es considerada una herramienta clave para enfrentar el aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, vinculadas a hábitos alimenticios poco saludables.

El ministro también subrayó que, desde el inicio de la actual administración, el Minsa ha impulsado planes y estrategias orientadas a fortalecer la nutrición de la población y promover la actividad física, ya que la falta de ejercicio aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad.