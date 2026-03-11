  1. Inicio
‘Debemos saber lo que consumimos’: Ministro de Salud defiende ley de etiquetado frontal

Panamá impulsa etiquetado frontal en alimentos para mejorar la salud de la población
Panamá impulsa etiquetado frontal en alimentos para mejorar la salud de la población | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/03/2026 14:12
El ministro Fernando Boyd Galindo defendió la implementación del etiquetado frontal como una herramienta para prevenir enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró su respaldo al proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos, una iniciativa que busca promover hábitos de alimentación saludables y proteger la salud de la población.

El titular del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) explicó que la propuesta permitirá a los consumidores contar con información clara y visible sobre el contenido de los productos que adquieren.

“Estamos muy conscientes y decididos a lograr que el pueblo panameño tenga una mejor salud; que envejezcamos sanamente, sin enfermedades ni patologías. Para ello es necesario hacer ejercicio, mantener una buena nutrición y saber lo que consumimos”, manifestó el ministro.

Boyd Galindo señaló que muchas personas no están acostumbradas o no tienen facilidad para leer las letras pequeñas en los empaques de los productos, por lo que el etiquetado frontal facilitará identificar de forma rápida los componentes de los alimentos.

Asimismo, destacó que desde el Minsa se deben impulsar políticas públicas que garanticen a la población el acceso a información clara sobre lo que consume.

La iniciativa es considerada una herramienta clave para enfrentar el aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, vinculadas a hábitos alimenticios poco saludables.

El ministro también subrayó que, desde el inicio de la actual administración, el Minsa ha impulsado planes y estrategias orientadas a fortalecer la nutrición de la población y promover la actividad física, ya que la falta de ejercicio aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad.

Etiquetado frontal se consolida como herramienta contra enfermedades en la región
Etiquetado frontal se consolida como herramienta contra enfermedades en la región
Ocho países de América Latina ya aplican etiquetado frontal en alimentos

Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) resalta los avances en la adopción de sistemas de etiquetado frontal de advertencia en alimentos en varios países de la región, así como oportunidades para fortalecer estas políticas con el objetivo de proteger la salud pública.

De acuerdo con el organismo, países como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Brasil y Ecuador ya han implementado sistemas de etiquetado frontal en los últimos años como parte de estrategias para mejorar la información nutricional disponible para los consumidores.

La OPS señala que, según la evidencia revisada, los sellos de advertencia octagonales utilizados en varios de estos países han demostrado ser los más eficaces para captar la atención del consumidor y facilitar la identificación de productos con alto contenido de nutrientes críticos, como azúcar, sodio y grasas saturadas, cuyo consumo excesivo puede afectar la salud.

El informe también destaca que el etiquetado frontal no solo contribuye a que los consumidores tomen decisiones informadas al momento de comprar alimentos, sino que además facilita la implementación de otras medidas orientadas a promover entornos alimentarios más saludables.

Entre estas acciones se incluyen restricciones a la publicidad de productos dirigida a niños, regulaciones sobre la oferta de alimentos en escuelas y la aplicación de políticas fiscales a productos considerados poco saludables.

