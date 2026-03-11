Panamá Viejo y Colón acogerán el festival multicultural Moonfest 2026

Siendo un evento que abre la puerta a <b>explorar las culturas de América Latina, África, Asia y Medio Oriente</b>, la <b>segunda edición de Moonfest</b> se celebrará <b>el 11 de abril en las históricas Ruinas de Panamá Viejo</b> y <b>el 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón</b>. En esta ocasión, <b>México será el país invitado</b>.Durante la celebración del evento habrá <b>presentaciones culturales, desfiles de moda internacional, danzas tradicionales y espectáculos folclóricos</b>, con representaciones de países como <b>India, Marruecos, Turquía, Indonesia, China y México</b>, junto con <b>expresiones culturales panameñas</b> a cargo de agrupaciones como el <b>Ballet Folclórico del Canal de Panamá</b> y el <b>Conjunto Folclórico Sor Angelita del Colegio Nuestra Señora</b>. Además, <b>las presentaciones de baile flamenco y de danzas orientales</b> también formarán parte de la programación de Moonfest.<b>Moonfest —organizado por ADN Creativo—</b> también tendrá <b>una faceta deportiva en anticipación al Mundial de Fútbol 2026</b>, con <b>una zona deportiva y un desfile de camisetas de los clubes del fútbol nacional</b>, gracias a una alianza con la <b>Liga Panameña de Fútbol</b>.El evento contará además con <b>un componente gastronómico</b> que ofrecerá <b>diversos estilos de cocina de distintas partes del mundo</b>, incluyendo platos tradicionales árabes e indios como <b>shawarma, sambusas y postres típicos</b>. Moonfest también habilitará <b>una zona infantil</b>, así como <b>espacios para emprendedores, artesanos y empresas</b> que buscan promover productos y expresiones culturales.El festival —que cuenta con <b>el aval de las Damas del Comité Islámico de Colón y del Club Unión Árabe de Colón</b>, además del <b>apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá</b>— tendrá <b>un componente solidario</b>, destinando sus beneficios a la <b>Escuela Pedro J. Sosa de Calidonia</b>, en Panamá, y a <b>programas sociales de las Damas del Comité Islámico de Colón</b>.El organizador del evento, <b>Enrique Sánchez</b>, aseguró que <b>la actividad cuenta con la participación de diversas embajadas</b>, entre ellas <b>las de India, Indonesia, México, Turquía y China</b>, entre otras.