Panamá Viejo y Colón acogerán el festival multicultural Moonfest 2026

Siendo un evento que abre la puerta a explorar las culturas de América Latina, África, Asia y Medio Oriente, la segunda edición de Moonfest se celebrará el 11 de abril en las históricas Ruinas de Panamá Viejo y el 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón. En esta ocasión, México será el país invitado.

Durante la celebración del evento habrá presentaciones culturales, desfiles de moda internacional, danzas tradicionales y espectáculos folclóricos, con representaciones de países como India, Marruecos, Turquía, Indonesia, China y México, junto con expresiones culturales panameñas a cargo de agrupaciones como el Ballet Folclórico del Canal de Panamá y el Conjunto Folclórico Sor Angelita del Colegio Nuestra Señora. Además, las presentaciones de baile flamenco y de danzas orientales también formarán parte de la programación de Moonfest.

Moonfest —organizado por ADN Creativo— también tendrá una faceta deportiva en anticipación al Mundial de Fútbol 2026, con una zona deportiva y un desfile de camisetas de los clubes del fútbol nacional, gracias a una alianza con la Liga Panameña de Fútbol.

El evento contará además con un componente gastronómico que ofrecerá diversos estilos de cocina de distintas partes del mundo, incluyendo platos tradicionales árabes e indios como shawarma, sambusas y postres típicos. Moonfest también habilitará una zona infantil, así como espacios para emprendedores, artesanos y empresas que buscan promover productos y expresiones culturales.

El festival —que cuenta con el aval de las Damas del Comité Islámico de Colón y del Club Unión Árabe de Colón, además del apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá— tendrá un componente solidario, destinando sus beneficios a la Escuela Pedro J. Sosa de Calidonia, en Panamá, y a programas sociales de las Damas del Comité Islámico de Colón.

El organizador del evento, Enrique Sánchez, aseguró que la actividad cuenta con la participación de diversas embajadas, entre ellas las de India, Indonesia, México, Turquía y China, entre otras.