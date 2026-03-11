  1. Inicio
El 85% de las escuelas públicas de Panamá están conectadas a internet, según la AIG

Panamá busca convertirse en el primer país de la región en lograr que el 100% de sus escuelas cuenten con conexión.
Panamá busca convertirse en el primer país de la región en lograr que el 100% de sus escuelas cuenten con conexión.
Lourdes García Armuelles
  • 11/03/2026 15:29
Los resultados forman parte del contrato firmado entre el Meduca y Cable & Wireless, que busca dar cobertura a 3,102 escuelas oficiales en las 16 regiones educativas del país

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, destacó los avances del proyecto que busca garantizar acceso universal a internet en los centros educativos del país, tras su participación en el V Foro de Panamá como centro de innovación en salud: oportunidades para el desarrollo sostenible y económico, que se desarrollo este miércoles, en Expocomer.

Según sus declaraciones, Panamá está próximo a convertirse en el primer país de la región en lograr que el 100% de sus escuelas cuenten con conexión.

Fábrega explicó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca) y la empresa Cable & Wireless, tras una licitación realizada en 2025.

El plan contempla la instalación de fibra óptica en los planteles que pueden conectarse a la red nacional, mientras que para las escuelas en áreas rurales o de difícil acceso se implementa un esquema alternativo con paneles solares y servicio de internet satelital de baja órbita.

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega.
El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega.

Este esfuerzo permitirá que incluso los centros educativos sin acceso previo a electricidad o fibra nacional puedan integrarse a la red digital, explicó el director de la AIG.

“Estamos trabajando con empresas internacionales reconocidas para dotar a los estudiantes y educadores de software educativo en las laptops que distribuirá el Meduca. Esto les dará un compendio de herramientas para un salto cuántico en la educación nacional”, señaló Fábrega.

En cuanto al avance, el administrador recordó que al inicio de la actual administración menos del 70% de las escuelas estaban conectadas.

Hoy estima que la cobertura supera el 85% y que para mediados de este año se alcanzará la meta del 100%.

Fábrega destacó que con este proyecto, el Gobierno busca cerrar la brecha digital y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes de todo el país, desde las zonas urbanas hasta las comunidades más apartadas.

El contrato firmado entre el Meduca y Cable & Wireless Panamá en junio de 2025 tiene un valor de $44 millones, con una vigencia de cinco años, y busca llevar internet de alta velocidad a los 3,102 centros educativos oficiales del país.

La cobertura son 3,102 escuelas oficiales en las 16 regiones educativas del país.

Se prevé un uso de 10 Mbps a hasta 1,024 Mbps, es decir, hasta 100 veces más rápido.

