El 85% de las escuelas públicas de Panamá están conectadas a internet, según la AIG

Este esfuerzo permitirá que incluso los centros educativos sin acceso previo a electricidad o fibra nacional puedan integrarse a la red digital, explicó el director de la AIG. <i><b>'Estamos trabajando con empresas internacionales reconocidas para dotar a los estudiantes y educadores de software educativo en las laptops que distribuirá el Meduca. Esto les dará un compendio de herramientas para un salto cuántico en la educación nacional',</b></i> señaló Fábrega.En cuanto al avance, el administrador recordó que al inicio de la actual administración menos del 70% de las escuelas estaban conectadas. Hoy estima que la cobertura supera el 85% y que para mediados de este año se alcanzará la meta del 100%.Fábrega destacó que<i><b> con este proyecto, el Gobierno busca cerrar la brecha digital y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes de todo el país, desde las zonas urbanas hasta las comunidades más apartadas.</b></i>