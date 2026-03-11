El 85% de las escuelas públicas de Panamá están conectadas a internet, según la AIG

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, destacó los avances del proyecto que busca garantizar acceso universal a internet en los centros educativos del país, tras su participación en el V Foro de Panamá como centro de innovación en salud: oportunidades para el desarrollo sostenible y económico, que se desarrollo este miércoles, en Expocomer.

Según sus declaraciones, Panamá está próximo a convertirse en el primer país de la región en lograr que el 100% de sus escuelas cuenten con conexión.

Fábrega explicó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca) y la empresa Cable & Wireless, tras una licitación realizada en 2025.

El plan contempla la instalación de fibra óptica en los planteles que pueden conectarse a la red nacional, mientras que para las escuelas en áreas rurales o de difícil acceso se implementa un esquema alternativo con paneles solares y servicio de internet satelital de baja órbita.