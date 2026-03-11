Gobierno evalúa cobrar consumo en paneles solares en áreas remotas

El comunicado oficial no detalla cuántas comunidades o usuarios podrían verse incluidos en este esquema ni especifica si el modelo se aplicaría únicamente a hogares rurales o también a centros comunitarios, escuelas o pequeños negocios ubicados en zonas aisladas.Tampoco precisa cuál sería la tarifa por el consumo de energía para familias de bajos ingresos ni centros académicos que viven en regiones apartadas del país.Actualmente,<b> la OER impulsa proyectos de energía solar en comunidades donde el tendido eléctrico convencional resulta inviable</b> por su alto costo o por la distancia con la red nacional.