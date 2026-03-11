IMA aclara que Agroferias continúan y se reanudan desde el 16 de marzo

Ante versiones difundidas en redes sociales que señalaban una supuesta suspensión de las Agroferias por falta de presupuesto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró que el programa continuará y se reanudará oficialmente el próximo lunes 16 de marzo en distintos puntos del país.

La institución informó, mediante un comunicado emitido este miércoles 11 de marzo, que las ferias forman parte de las acciones del Gobierno para garantizar alimentos frescos y a precios accesibles para las familias panameñas.

Según el IMA, la reactivación de las Agroferias responde a la instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien reiteró su compromiso con el acceso a alimentos de calidad y a precios justos.

La entidad también explicó que la pausa temporal del programa no significó una suspensión de sus operaciones. Durante ese periodo, el instituto mantuvo la venta de productos de la canasta básica a través de sus tiendas permanentes, que continuaron operando de manera regular.

El instituto adelantó que en los próximos días publicará los calendarios con las ubicaciones y horarios de cada feria, así como información sobre la apertura de nuevas tiendas en distintas comunidades del país.