IMA aclara que Agroferias continúan y se reanudan desde el 16 de marzo

El IMA reanudará el programa de Agroferias el próximo lunes 16 de marzo en distintos puntos del país.
Mileika Lasso
  • 11/03/2026 11:48
El IMA solicitó un traslado de $3 millones para comprar 700 mil quintales de arroz nacional y garantizar abastecimiento en Agroferias por seis meses

Ante versiones difundidas en redes sociales que señalaban una supuesta suspensión de las Agroferias por falta de presupuesto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró que el programa continuará y se reanudará oficialmente el próximo lunes 16 de marzo en distintos puntos del país.

La institución informó, mediante un comunicado emitido este miércoles 11 de marzo, que las ferias forman parte de las acciones del Gobierno para garantizar alimentos frescos y a precios accesibles para las familias panameñas.

Según el IMA, la reactivación de las Agroferias responde a la instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien reiteró su compromiso con el acceso a alimentos de calidad y a precios justos.

La entidad también explicó que la pausa temporal del programa no significó una suspensión de sus operaciones. Durante ese periodo, el instituto mantuvo la venta de productos de la canasta básica a través de sus tiendas permanentes, que continuaron operando de manera regular.

El instituto adelantó que en los próximos días publicará los calendarios con las ubicaciones y horarios de cada feria, así como información sobre la apertura de nuevas tiendas en distintas comunidades del país.

Compra de arroz para garantizar abastecimiento

La continuidad de las Agroferias también se relaciona con las gestiones presupuestarias realizadas por la entidad ante la Asamblea Nacional.

El pasado 5 de marzo, el director general del IMA, Nilo Murillo, sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de traslado de partida por 3 millones de dólares para la compra de 700,000 quintales de arroz nacional.

Murillo explicó que los recursos permitirán ampliar el presupuesto destinado a la compra de este producto, que se distribuye en las ferias que el instituto organiza en todo el país.

Indicó que el arroz adquirido cubrirá un periodo de seis meses, entre febrero y julio, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del producto en las Agroferias.

De acuerdo con el director del IMA, estas ferias se consolidan como una alternativa para que miles de familias puedan adquirir alimentos a menor costo, en medio del alza en el precio de algunos productos de la canasta básica.

Con la reanudación anunciada para mediados de marzo, la institución busca reforzar el programa y mantener el suministro de productos esenciales para los consumidores.

