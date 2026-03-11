IMA aclara que Agroferias continúan y se reanudan desde el 16 de marzo

La continuidad de las<b> Agroferias </b>también se relaciona con las gestiones presupuestarias realizadas por la entidad ante la Asamblea Nacional.El pasado 5 de marzo, el director general del IMA, Nilo Murillo, sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de traslado de partida por <b>3 millones de dólares</b> para la compra de <b>700,000 quintales</b> de arroz nacional.Murillo explicó que los recursos permitirán ampliar el presupuesto destinado a la compra de este producto, que se distribuye en las ferias que el instituto organiza en todo el país.Indicó que <b>el arroz adquirido cubrirá un periodo de seis meses, entre febrero y julio</b>, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del producto en las Agroferias.De acuerdo con el director del IMA, <b>estas ferias se consolidan como una alternativa para que miles de familias puedan adquirir alimentos a menor costo</b>, en medio del alza en el precio de algunos productos de la canasta básica.Con la reanudación anunciada para mediados de marzo, la institución busca reforzar el programa y mantener el suministro de productos esenciales para los consumidores.