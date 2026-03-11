De una renuncia en la Lotería a una polémica estatua en Estados Unidos: las claves del día

Puerto Rico busca ampliar negocios en Expocomer

Una delegación de más de diez empresas de Puerto Rico participa en la feria comercial Expocomer con el objetivo de ampliar su presencia internacional y fortalecer vínculos con Panamá y otros mercados.

Las compañías provienen de sectores como tecnología, consultoría, manufactura, recursos humanos, gastronomía, café y ron, y buscan aprovechar la plataforma logística panameña para impulsar exportaciones.

Muere mono araña rescatado tras contagio de tuberculosis humana

Un mono araña rescatado por el Ministerio de Ambiente murió luego de contraer tuberculosis zoonótica de origen humano.

Los análisis médicos confirmaron que el animal se contagió tras haber tenido contacto con una persona infectada, lo que evidencia los riesgos sanitarios de mantener fauna silvestre en cautiverio.

Caída del sitio web de la Asamblea limita acceso a información pública

La página web de la Asamblea Nacional de Panamá presentó fallas este miércoles, lo que impidió a ciudadanos y periodistas consultar datos clave sobre el trabajo legislativo.

Entre las secciones afectadas están orden del día, asistencia al pleno y apartados de transparencia, herramientas utilizadas para seguir las sesiones y revisar la participación de los diputados.

Directora regional de la Lotería en Colón renuncia y denuncia presunto acoso

La directora regional de la Lotería Nacional de Beneficencia en Colón, Cristina Quintero Prescott, anunció su renuncia al cargo tras casi un año de gestión.

La exfuncionaria explicó en redes sociales que su decisión se debe a presuntos atropellos administrativos, falta de apoyo institucional y acoso laboral dentro de la entidad.

Polémica estatua de Trump y Epstein aparece en Washington

En Estados Unidos apareció una estatua que representa a Donald Trump y Jeffrey Epstein, inspirada en la famosa escena de la película Titanic.

La obra fue instalada en el National Mall de Washington por un colectivo artístico anónimo y busca generar debate político y social sobre la relación entre ambas figuras.