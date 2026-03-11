New York Times: misil estadounidense que mató a 150 personas, en su mayoría niñas, en escuela de Irán fue error de inteligencia

Un <b>ataque con misiles Tomahawk lanzado por Estados Unidos</b> contra un objetivo en Irán terminó impactando una <b>escuela primaria en la ciudad de Minab</b>, presuntamente debido a un <b>error en la selección del objetivo</b>, según reveló un informe publicado por <b>The New York Times</b>.Funcionarios estadounidenses citados por el periódico indicaron que la investigación sobre el bombardeo ocurrido el <b>28 de febrero</b> continúa en desarrollo, aunque <b>conclusiones preliminares apuntan a que el ataque fue resultado de información de inteligencia desactualizada</b> utilizada durante la planificación militar.El incidente, que ha generado fuertes críticas y tensiones diplomáticas, dejó <b>más de 150 muertos</b>, de acuerdo con reportes difundidos por autoridades iraníes.