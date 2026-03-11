New York Times: misil estadounidense que mató a 150 personas, en su mayoría niñas, en escuela de Irán fue error de inteligencia

Un ataque con misiles Tomahawk lanzado por Estados Unidos contra un objetivo en Irán terminó impactando una escuela primaria en la ciudad de Minab, presuntamente debido a un error en la selección del objetivo, según reveló un informe publicado por The New York Times. Funcionarios estadounidenses citados por el periódico indicaron que la investigación sobre el bombardeo ocurrido el 28 de febrero continúa en desarrollo, aunque conclusiones preliminares apuntan a que el ataque fue resultado de información de inteligencia desactualizada utilizada durante la planificación militar. El incidente, que ha generado fuertes críticas y tensiones diplomáticas, dejó más de 150 muertos, de acuerdo con reportes difundidos por autoridades iraníes.

Misil dirigido a base militar impactó edificio escolar

De acuerdo con la investigación citada por el diario estadounidense, las fuerzas militares de Estados Unidos tenían como objetivo una instalación naval vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ubicada en las cercanías del edificio escolar. Sin embargo, las coordenadas utilizadas para el ataque se basaron en datos antiguos, lo que provocó que el misil impactara directamente en la escuela primaria. El reportaje señala que oficiales del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) prepararon las coordenadas del objetivo utilizando información proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, la cual aparentemente no reflejaba cambios recientes en el terreno. Según la reconstrucción preliminar, el edificio escolar se encuentra en la misma manzana que estructuras utilizadas por fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico de la República Islámica. El área donde se ubica actualmente la escuela habría sido originalmente parte de la base militar, pero el edificio fue separado del complejo mediante una valla entre 2013 y 2016. Los investigadores estadounidenses analizan ahora por qué se emplearon datos desactualizados y quién fue responsable de no verificar la información antes de autorizar el ataque.

Irán denuncia responsabilidad de Washington y Tel Aviv

El ataque ha provocado una fuerte reacción del gobierno iraní. El presidente Masud Pezeshkian responsabilizó directamente a Estados Unidos e Israel por el bombardeo que destruyó la escuela en Minab. Israel, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento de la operación. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que Washington no atacaría deliberadamente una escuela, subrayando que las fuerzas armadas estadounidenses aplican protocolos para evitar víctimas civiles.

Trump evita pronunciarse sobre el informe

El presidente Donald Trump había sugerido previamente que las propias autoridades iraníes podrían haber estado detrás del ataque, insinuando la posibilidad de una operación interna o propaganda.

Sin embargo, posteriormente declaró que aceptaría los resultados de la investigación oficial. Consultado este miércoles por periodistas sobre el informe publicado por The New York Times, Trump respondió brevemente: “No sé nada al respecto”.

Dudas y verificación independiente