¿Renuncia por acoso? Directora de Lotería en Colón rompe el silencio

La exfuncionaria también habló de lo que calificó como <b>acoso laboral y presiones dentro de la institución</b>, situación que, aseguró, la llevó a formalizar su renuncia.De acuerdo con su versión, la carta de dimisión ya había sido presentada previamente al propio <b>Muñoz </b>y enviada también a otro funcionario identificado como Abrego, a quienes notificó por escrito su decisión. Agregó que días antes coincidió con la directora interina de la LNB, <b>Marcela Hernández</b>, quien asumió funciones tras la salida de Muñoz en enero; sin embargo, según indicó, tampoco se le aprobó la solicitud de vacaciones.<b>Quintero Prescott </b>afirmó que decidió hacer público el caso para dejar constancia de su postura y para advertir que los funcionarios tienen derecho a denunciar situaciones de acoso o impedimentos para ejercer su labor.