¿Renuncia por acoso? Directora de Lotería en Colón rompe el silencio

La directora regional de la Lotería Nacional de Beneficencia en la provincia de Colón, Cristina Quintero Prescott, presentó su renuncia al cargo tras casi un año de gestión, alegando una serie de presuntos atropellos administrativos y laborales dentro de la institución. La dimisión fue anunciada públicamente a través de un “en vivo” de Instagram, donde la funcionaria explicó de forma cronológica las situaciones que, según afirmó, la llevaron a tomar la decisión de dejar la dirección regional. No obstante, se desconoce la fecha exacta en que fue grabado el video que actualmente circula en redes sociales. La renuncia ocurre además pocos días después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrada el 8 de marzo, en medio de señalamientos de presunto acoso laboral y falta de respaldo institucional. Quintero Prescott sostuvo que una de las primeras dificultades que enfrentó fue la negativa a concederle vacaciones, pese a que asegura haber realizado la solicitud formal en varias ocasiones ante el departamento de Recursos Humanos y mediante trámites administrativos. Según relató, incluso recurrió a gestiones con José Muñoz, entonces secretario general de la Lotería Nacional de Beneficencia —quien dimitió en enero— y por medio de quien habría ingresado a laborar. Sin embargo, indicó que sus solicitudes no fueron atendidas. “Se hicieron todas las peticiones formalmente por escrito y se enviaron varias veces a Recursos Humanos y a la Secretaría Nacional, pero fueron negadas”, manifestó en el video difundido en redes sociales.

Señalamientos sobre gestión y recursos

En su declaración pública, la exdirectora también cuestionó lo que calificó como falta de apoyo institucional a la regional colonense, tanto en materia de recursos como de nombramientos de personal. Indicó que, durante su periodo al frente de la dirección, solicitó en varias ocasiones la designación de funcionarios para reforzar el equipo de trabajo, sin que se concretaran los nombramientos. Asimismo, afirmó que las condiciones operativas en la sede provincial presentan limitaciones. Entre los aspectos mencionados, señaló la falta de línea telefónica institucional y deficiencias del edificio y condiciones insalubres por las escretas de palomas en las instalaciones donde laboran los funcionarios.

Reclamos sobre salario

Otro de los puntos expuestos por Quintero Prescott fue el nivel salarial del cargo que desempeñaba. Según explicó, su remuneración como directora regional era de $1,200 mensuales, más $120 en gastos de representación, una cifra que considera “insuficiente” para la responsabilidad administrativa del puesto. “Quien me ve en este puesto piensa que tengo un buen salario, pero no es cierto”, expresó durante la transmisión.

Denuncia de presunto acoso laboral

La exfuncionaria también habló de lo que calificó como acoso laboral y presiones dentro de la institución, situación que, aseguró, la llevó a formalizar su renuncia. De acuerdo con su versión, la carta de dimisión ya había sido presentada previamente al propio Muñoz y enviada también a otro funcionario identificado como Abrego, a quienes notificó por escrito su decisión. Agregó que días antes coincidió con la directora interina de la LNB, Marcela Hernández, quien asumió funciones tras la salida de Muñoz en enero; sin embargo, según indicó, tampoco se le aprobó la solicitud de vacaciones. Quintero Prescott afirmó que decidió hacer público el caso para dejar constancia de su postura y para advertir que los funcionarios tienen derecho a denunciar situaciones de acoso o impedimentos para ejercer su labor.

Reclamos por oportunidades para Colón

En su mensaje, la ahora exdirectora también cuestionó lo que considera poca atención a la provincia de Colón dentro de la institución, señalando que, según su experiencia, durante su gestión no se otorgaron nuevas libretas de lotería ni nombramientos de personal en la regional, pese a que asegura haber tramitado varias solicitudes. “La provincia de Colón también tiene necesidades”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de respaldo para la región dentro de la entidad.

Renuncia y mensaje final