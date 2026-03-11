Dustin Guerra niega su renuncia a ‘Sertv’ y denuncia campaña de desinformación

El director general del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá (Sertv), Dustin Guerra, negó al mediodía de este miércoles 11 de marzo que renunció a su cargo.

La Estrella de Panamá conversó con Guerra, quien aseguró que se mantiene al frente de Sertv y que siguen adelante sus planes en el interior del país.

Guerra aseguró que personas malintencionadas están detrás de esas informaciones sobre su renuncia. “Personas malintencionadas quieren entorpecer mi gestión”, reiteró.

El funcionario recordó que él ha firmado varios convenios y que los proyectos de Sertv siguen adelante.

Guerra se pronunció luego que circulara en varios grupos de WhatsApp y redes sociales que había presentado su renuncia y que la encargada de Sertv era Sara Moreno.