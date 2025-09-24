Fiscalía Anticorrupción investiga a funcionaria de SERTV

Los directivos del <b>Servicio Estatal de Radio y Televisión (SERTV)</b> realizaron la sustentación del presupuesto para la vigencia fiscal 2026 ante la <b>Comisión de Presupuesto de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</b>.</a> Durante la sesión, la<b> diputada Janine Prado</b> cuestionó a <b>Dustin Guerra, director de SERTV</b>, con relación a un oficio realizado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción. Al respecto, Guerra explicó que <i>'cualquiera persona puede poner una denuncia sobre funcionario público, una persona externa al canal interpone una denuncia en principio en Antai (utoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) para que se investigue el horario y el trabajo de la directora de producción'. </i>Durante la intervención, el director detalló que la fiscalía inició una investigación e hizo una solicitud a través de un oficio a SERTV, pidiendo información sobre los horarios y las actividades de la directora de producción del canal. <i>'Como existen los procesos, existen los protocolos. Estamos suministrando de toda la información que está solicitando la fiscalía',</i> dijo Guerra, quien confirmó que se está recopilando toda la información solicitada para ponerla a disposición de las autoridades.