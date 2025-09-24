Fiscalía Anticorrupción investiga a funcionaria de SERTV

Los directivos del Servicio Estatal de Radio y Televisión (SERTV) realizaron la sustentación del presupuesto para la vigencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Durante la sesión, la diputada Janine Prado cuestionó a Dustin Guerra, director de SERTV, con relación a un oficio realizado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción.

Al respecto, Guerra explicó que “cualquiera persona puede poner una denuncia sobre funcionario público, una persona externa al canal interpone una denuncia en principio en Antai (utoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) para que se investigue el horario y el trabajo de la directora de producción”.

Durante la intervención, el director detalló que la fiscalía inició una investigación e hizo una solicitud a través de un oficio a SERTV, pidiendo información sobre los horarios y las actividades de la directora de producción del canal.

“Como existen los procesos, existen los protocolos. Estamos suministrando de toda la información que está solicitando la fiscalía”, dijo Guerra, quien confirmó que se está recopilando toda la información solicitada para ponerla a disposición de las autoridades.