Crisis institucional en el ITSE: gerente educativa renuncia tras cambios al estatuto

Milena Gómez, quien fungía como gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) desde 2021, presentó este jueves 22 de enero su renuncia irrevocable ante el Consejo Directivo de la institución.

La dimisión se da en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la académica hacia recientes cambios en la normativa interna que, según ella, vulneran la seguridad jurídica y la autonomía de la entidad.

Este 20 de enero se conoció la aprobación del nuevo estatuto ITSE mediante la Resolución No. CD-001-2026.

Con esa aprobación han quedado definidos los blindajes legales y las causales específicas bajo las cuales el gerente de la institución educativo (director o directora del centro) podrá ser removido de su cargo.

A diferencia de otros cargos públicos de libre nombramiento y remoción, la figura del director del ITSE requiere de un consenso mayoritario dentro del Consejo Directivo, la autoridad superior de la institución.

Esta aprobación se da casi dos meses después de que la actual directora del ITSE, Milena Gómez, fuera enviada de vacaciones ante la auditoría pedida por la Contraloría General de la República.

Gabriel Diez, miembro del Consejo Directivo del ITSE, explicó a Telemetro Reporta que no han solicitado la renuncia de Gómez, sino que fue enviada de vacaciones ante la auditoría solicitada por la Contraloría.

Este 11 de diciembre Gómez presentó un recurso de reconsideración contra la resolución del Consejo Directivo que ordenó su salida temporal del cargo por un periodo 60 días.

Según el recién aprobado artículo No. 19 del estatuto, la remoción definitiva solo podrá ejecutarse si se cuenta con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros, lo que equivale a un mínimo de seis votos de sus integrantes.

El estatuto, que entra en vigor tras su promulgación en la Gaceta Oficial No. 30446-B de este lunes 19 de enero, refuerza el papel del Consejo como el ente encargado de velar por que la dirección estratégica del instituto no se vea comprometida por gestiones deficientes.

Los motivos: Inestabilidad y falta de certeza jurídica

En su carta, Gómez detalló que su decisión surge tras una serie de eventos iniciados en octubre de 2025, que incluyeron “escenarios de tensión” y la imposición de vacaciones forzadas.

El punto crítico de la ruptura se dio el pasado 19 de enero, con la publicación en Gaceta Oficial del nuevo Estatuto del ITSE.

Según la misiva, esta modificación introdujo la “pérdida de confianza” como causal de separación del cargo. Para la doctora, esto transforma una posición obtenida por concurso de méritos y con periodo fijo en un cargo de libre remoción, lo que a su juicio:

• Debilita la autonomía académica y administrativa.

• Afecta la independencia técnica necesaria para dirigir la rectoría científica.

• Pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto institucional.

Un balance de gestión exitoso

A pesar de su salida, Gómez Cedeño destacó los logros alcanzados durante sus cuatro años de gestión, resaltando la transformación del ITSE en un referente regional de educación técnica:

• Crecimiento exponencial: La matrícula pasó de 800 estudiantes en 2021 a más de 4,000 en 2025.

• Reconocimiento internacional: Mencionó el aval del BID por el cumplimiento del 90% del Plan Estratégico y alianzas con el Canal de Panamá, COPA Airlines, UNESCO y el Tecnológico de Monterrey.

• Empleabilidad: Destacó que el 80% de los egresados han logrado acceder a empleos de calidad.

• Transparencia: Aseguró que las auditorías de la Contraloría General no han encontrado hallazgos que comprometan su gestión legal y transparente.

Destino de la renuncia

La carta, recibida formalmente por el departamento de Recursos Humanos del ITSE a las 10:56 a.m., fue enviada con copia al presidente de la República, José Raúl Mulino.

Gómez concluyó su mensaje agradeciendo a la comunidad académica y a los estudiantes.