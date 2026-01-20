En medio de auditoría y vacaciones de Milena Gómez, ITSE aprueba reglas para destituir a su directora

Con la reciente aprobación del nuevo estatuto del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) mediante la Resolución No. CD-001-2026, han quedado definidos los blindajes legales y las causales específicas bajo las cuales el gerente de la institución educativo (director o directora del centro) podrá ser removido de su cargo.

A diferencia de otros cargos públicos de libre nombramiento y remoción, la figura del director del ITSE requiere de un consenso mayoritario dentro del Consejo Directivo, la autoridad superior de la institución.

Esta aprobación se da casi dos meses después de que la actual directora del ITSE, Milena Gómez, fuera enviada de vacaciones ante la auditoría pedida por la Contraloría General de la República.

Gabriel Diez, miembro del Consejo Directivo del ITSE, explicó a Telemetro Reporta que no han solicitado la renuncia de Gómez, sino que fue enviada de vacaciones ante la auditoría solicitada por la Contraloría.

Este 11 de diciembre Gómez presentó un recurso de reconsideración contra la resolución del Consejo Directivo que ordenó su salida temporal del cargo por un periodo 60 días.

Según el recién aprobado artículo No. 19 del estatuto, la remoción definitiva solo podrá ejecutarse si se cuenta con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros, lo que equivale a un mínimo de seis votos de sus integrantes.

CAUSALES DE REMOCIÓN

El reglamento señala que la destitución no puede ser arbitraria; debe fundamentarse en una resolución motivada que compruebe alguna de las siguientes faltas o condiciones:

Incapacidad física o mental: Siempre que esté debidamente comprobada y que imposibilite el ejercicio de sus funciones.

Incumplimiento de deberes: La violación de las obligaciones establecidas en la Ley 71 de 2017, el nuevo Estatuto o normas aplicables.

Pérdida de confianza: Esta causal se aplicará cuando se considere que la continuidad del Gerente afecta la gestión administrativa o los intereses del instituto.

Actuaciones u omisiones graves: Cualquier conducta que contravenga directamente los fines y objetivos institucionales del ITSE.

MODELO DE GOBERNANZA

Este mecanismo busca garantizar la estabilidad institucional del ITSE, que, como institución de educación superior de ciclo corto, goza de autonomía académica y personería jurídica propia.

El Consejo Directivo tiene la responsabilidad de supervisar la calidad administrativa y asegurar que quien dirija la institución cumpla con la “reconocida probidad” que exige el reglamento.

El estatuto, que entra en vigor tras su promulgación en la Gaceta Oficial No. 30446-B de este lunes 19 de enero, refuerza el papel del Consejo como el ente encargado de velar por que la dirección estratégica del instituto no se vea comprometida por gestiones deficientes.