Trump critica a España por no apoyar ofensiva contra Irán: ‘Quizás cortemos el comercio’

El presidente de Estados Unidos<b>, Donald Trump,</b> acusó este miércoles 11 de marzo a España de no cooperar en la guerra contra Irán y <b>reiteró la posibilidad de adoptar represalias económicas contra el país europeo</b>, incluida la suspensión del comercio bilateral.<i>'Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España',</i> declaró el mandatario desde Washington al ser consultado sobre la participación de aliados en la ofensiva conjunta que Estados Unidos mantiene con Israel contra la República Islámica.<b>Trump también criticó al gobierno del presidente español Pedro Sánchez, </b>al que acusó de tener una 'mala actitud' frente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según el mandatario, España no ha cumplido con el compromiso de destinar el 5 % de su producto interno bruto al gasto en defensa, como se ha planteado dentro de la alianza.<i>'Están protegidos, pero no quieren pagar su parte justa',</i> afirmó Trump, quien añadió que, aunque <i>'la gente de España es fantástica',</i> el liderazgo del país<i> 'no es tan bueno'.</i>Las declaraciones se producen en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países tras el inicio de los ataques militares contra Irán.Washington ha señalado que el gobierno español se negó a participar en las operaciones o a facilitar el uso de instalaciones militares estadounidenses ubicadas en territorio español.Entre esas instalaciones destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, consideradas puntos estratégicos para operaciones de Estados Unidos y de la OTAN en el Mediterráneo, Europa, África y Oriente Medio.<b>El gobierno español, por su parte, ha cuestionado la ofensiva militar contra Irán.</b> El presidente Sánchez calificó la operación como un 'error' y advirtió que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad internacional.Pese a ello, España anunció el despliegue de la fragata Cristóbal Colón hacia Chipre con el objetivo de contribuir a la seguridad colectiva europea en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.La advertencia de Trump sobre posibles medidas comerciales genera incertidumbre, ya que las relaciones económicas entre Estados Unidos y España forman parte del marco comercial de la Unión Europea, lo que implicaría negociaciones a nivel de bloque en caso de una eventual sanción o embargo.