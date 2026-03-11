Trump critica a España por no apoyar ofensiva contra Irán: ‘Quizás cortemos el comercio’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles 11 de marzo a España de no cooperar en la guerra contra Irán y reiteró la posibilidad de adoptar represalias económicas contra el país europeo, incluida la suspensión del comercio bilateral.

“Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España”, declaró el mandatario desde Washington al ser consultado sobre la participación de aliados en la ofensiva conjunta que Estados Unidos mantiene con Israel contra la República Islámica.

Trump también criticó al gobierno del presidente español Pedro Sánchez, al que acusó de tener una “mala actitud” frente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el mandatario, España no ha cumplido con el compromiso de destinar el 5 % de su producto interno bruto al gasto en defensa, como se ha planteado dentro de la alianza.

“Están protegidos, pero no quieren pagar su parte justa”, afirmó Trump, quien añadió que, aunque “la gente de España es fantástica”, el liderazgo del país “no es tan bueno”.

Las declaraciones se producen en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países tras el inicio de los ataques militares contra Irán.

Washington ha señalado que el gobierno español se negó a participar en las operaciones o a facilitar el uso de instalaciones militares estadounidenses ubicadas en territorio español.

Entre esas instalaciones destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, consideradas puntos estratégicos para operaciones de Estados Unidos y de la OTAN en el Mediterráneo, Europa, África y Oriente Medio.

El gobierno español, por su parte, ha cuestionado la ofensiva militar contra Irán. El presidente Sánchez calificó la operación como un “error” y advirtió que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad internacional.

Pese a ello, España anunció el despliegue de la fragata Cristóbal Colón hacia Chipre con el objetivo de contribuir a la seguridad colectiva europea en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

La advertencia de Trump sobre posibles medidas comerciales genera incertidumbre, ya que las relaciones económicas entre Estados Unidos y España forman parte del marco comercial de la Unión Europea, lo que implicaría negociaciones a nivel de bloque en caso de una eventual sanción o embargo.