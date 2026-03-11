Aparece en Washington una estatua de Trump y Epstein inspirada en la película Titanic

Mientras las dudas y las especulaciones abundan sobre hasta qué punto el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un estrecho vínculo con el inversionista pedófilo Jeffrey Epstein, el parque nacional de la capital estadounidense, conocido como National Mall, presenta un aspecto diferente estos días con una estatua que emula la famosa escena de la película ‘Titanic’ —protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio—, teniendo a Trump y a Epstein como protagonistas, bañados en color dorado.

La estatua —de casi 3.6 metros de altura— tiene una placa en la que se puede leer lo siguiente: “La trágica historia de amor entre Jack y Rose [en alusión a los protagonistas de ‘Titanic’] se basó en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente cimentada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos”.

El colectivo artístico anónimo ‘The Secret Handshake’ (“El Apretón de Manos Secreto”, en inglés) es el responsable de esta intervención artística en el National Mall. Esta no es la única obra alusiva a la estrecha relación que pudieron haber tenido Trump y Epstein, ya que el 23 de septiembre de 2025 realizaron otra pieza similar titulada ‘Mejores Amigos por Siempre’, en la que ambos aparecían tomados de la mano.

Asimismo, en enero de 2026 replicaron una enorme tarjeta de cumpleaños supuestamente atribuida a Trump para Epstein, la cual incluye un dibujo que emula la silueta de una mujer desnuda. Esta carta fue revelada el año pasado por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

De acuerdo con el rotativo The Washington Post, los artistas anónimos utilizan un intermediario para obtener el permiso de exhibir sus peculiares esculturas ante el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.