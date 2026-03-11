Aparece en Washington una estatua de Trump y Epstein inspirada en la película Titanic

Mientras las dudas y las especulaciones abundan sobre <b>hasta qué punto el actual presidente de Estados Unidos, <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a>, tuvo un estrecho vínculo con el inversionista pedófilo <a href="/tag/-/meta/jeffrey-epstein">Jeffrey Epstein</a></b>, el parque nacional de la capital estadounidense, conocido como <b>National Mall</b>, presenta un aspecto diferente estos días con <b>una estatua que emula la famosa escena de la película ‘Titanic’</b> —protagonizada por <b>Kate Winslet</b> y <b>Leonardo DiCaprio</b>—, teniendo a <b>Trump y a Epstein como protagonistas</b>, bañados en color dorado.La <b>estatua —de casi 3.6 metros de altura—</b> tiene una placa en la que se puede leer lo siguiente: 'La trágica historia de amor entre <b>Jack y Rose</b> [en alusión a los protagonistas de ‘Titanic’] se basó en <b>viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos</b>. Este monumento honra <b>el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein</b>, una amistad aparentemente cimentada en <b>viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos</b>'.El <b>colectivo artístico anónimo ‘The Secret Handshake’</b> ('El Apretón de Manos Secreto', en inglés) es el responsable de <b>esta intervención artística en el National Mall</b>. Esta no es la única obra alusiva a <b>la estrecha relación que pudieron haber tenido Trump y Epstein</b>, ya que el <b>23 de septiembre de 2025</b> realizaron otra pieza similar titulada ‘Mejores Amigos por Siempre’, en la que <b>ambos aparecían tomados de la mano</b>.Asimismo, en <b>enero de 2026</b> replicaron <b>una enorme tarjeta de cumpleaños supuestamente atribuida a Trump para Epstein</b>, la cual incluye <b>un dibujo que emula la silueta de una mujer desnuda</b>. Esta carta fue revelada el año pasado por el diario estadounidense <b>The Wall Street Journal</b>.De acuerdo con el rotativo <b>The Washington Post</b>, los artistas anónimos utilizan <b>un intermediario para obtener el permiso de exhibir sus peculiares esculturas</b> ante el <b>Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos</b>.