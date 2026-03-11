Muere mono araña rescatado por MiAmbiente tras contagio de tuberculosis de origen humano

Una hembra de mono araña negra (Ateles fusciceps), rescatada de una situación de tenencia ilegal, falleció luego de ser diagnosticada con tuberculosis zoonótica de origen humano, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El ejemplar, de aproximadamente cuatro años de edad, ingresó en noviembre de 2025 a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre de la entidad, tras ser decomisado por mantenerlo como mascota, práctica prohibida por la Ley No. 24 de 7 de junio de 1995.

A su llegada, el primate presentaba un delicado estado de salud con abundante secreción nasal, tos persistente, pérdida de pelo (alopecia), irritación en la piel causada por el uso de pañales desechables y un cuadro de obesidad.

Durante su permanencia en la clínica veterinaria, el animal recibió atención médica especializada y tratamiento para estabilizar su condición, mientras se le realizaban evaluaciones para determinar el origen de sus síntomas.

Como parte de los estudios, se le practicó una prueba de PCR para descartar tuberculosis causada por bacterias del género Mycobacterium, una enfermedad zoonótica altamente contagiosa que representa un riesgo para la salud pública. Los resultados confirmaron la presencia de tuberculosis zoonótica de origen humano.

De acuerdo con el análisis, el contagio ocurrió de humano a animal, lo que indica que el primate estuvo en contacto con una persona infectada.

Pese a los esfuerzos del equipo veterinario, el ejemplar no sobrevivió debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad y al deterioro progresivo de su estado de salud.

Tras confirmarse el diagnóstico, se activaron protocolos interinstitucionales bajo el enfoque de “Una sola salud”. Las autoridades exhortaron a las personas que tuvieron contacto con el primate a colaborar con las evaluaciones sanitarias que realizarán las autoridades de salud.

MiAmbiente advirtió que este caso evidencia los riesgos asociados al mascotismo o tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que la falta de controles sanitarios facilita la transmisión de enfermedades entre humanos y animales.

La institución reiteró que mantener fauna silvestre como mascota está prohibido en Panamá y representa una amenaza tanto para la salud pública como para la conservación de las especies.