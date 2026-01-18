El cuidado animal en Summit: dentro de la clínica que protege a la fauna silvestre

<b>La Estrella de Panamá</b> realizó un recorrido por el parque y su clínica veterinaria en medio de la controversia. A medida que el camino avanza, el parque se fragmenta en estaciones naturales donde conviven especies diversas: entre ellos monos, felinos y aves. Algunas jaulas albergan un solo ejemplar, animales que cargan secuelas físicas irreversibles y cuya historia los ancló de forma permanente a este lugar, lejos de una posible reinserción en la selva. En otros espacios, aves, tortugas y distintas especies silvestres comparten el entorno, formando parte de un paisaje que remite al imaginario colectivo panameño y a la promesa de conservación que dio origen a estas instalaciones.En ese recorrido, la clínica veterinaria emerge como un punto clave. Allí, donde cada decisión médica define la posibilidad de una segunda oportunidad, surge la pregunta que hoy atraviesa el debate público: si este espacio sigue siendo, como fue concebido, un refugio para la vida silvestre, o si las tensiones denunciadas han alterado el delicado equilibrio entre la conservación, la gestión y el bienestar animal.Al llegar a la clínica, el contraste fue claro. La mayoría de las instalaciones se observaron recientemente limpias, saneadas y funcionales. Las áreas dentro de clínica como la sala de operaciones o de neonatos contaban con equipos visualmente en buen estado. A simple vista, la clínica funciona bajo una lógica de control, inventario y seguimiento técnico. Dentro de las instalaciones, la escena dista del ruido del debate digital. Dos animales permanecían en recuperación, sus cuerpos aún frágiles, pero con señales evidentes de avance. Cada movimiento, cada gesto contenido, hablaba de un proceso que avanza con cautela: la posibilidad de una segunda oportunidad para volver a la vida silvestre. Sus recintos se encontraban limpios, con alimento disponible y sin rastros visibles de deterioro o irregularidades, en un entorno que parecía sostener, al menos en ese momento, la promesa de cuidado.Durante esta visita, <b>La Estrella de Panamá</b> conoció que los videos y fotografías que circulan en redes sociales serían 'extemporáneos', imprecisas en fechas, cantidades y contexto, y corresponderían a situaciones previas a la actual administración. En cuanto a los procesos de liberación, se explicó que cada uno cuenta con su respectiva acta y que las decisiones no responden a determinaciones unilaterales. Se trata, según lo señalado, de procedimientos guiados por criterios técnicos, desarrollados en coordinación con el Ministerio de Ambiente y bajo la autorización del personal veterinario responsable.También se señaló que la clínica veterinaria está destinada exclusivamente a fauna silvestre y que no se atienden animales domésticos, aunque se mantiene coordinación interinstitucional con otras entidades en casos específicos que requieren apoyo técnico o uso de equipos especializados. Más adelante en el recorrido aparece la cocina, un espacio discreto que sostiene el corazón de la vida que habita Summit. Un tablero, marcado con fechas, tratamientos, cantidades y horarios se observó, funciona como una bitácora diaria del cuidado animal. Los congeladores que resguardan la comida se encontraban en buen estado, sin rastros visibles de mala higiene, en un entorno donde la rutina parece imponerse al ruido externo. A simple vista, el territorio donde conviven la vida silvestre parece estar en orden. La discusión permanece ahí, pero la vida en Summit sigue su curso.