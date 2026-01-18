El cuidado animal en Summit: dentro de la clínica que protege a la fauna silvestre

A varios kilómetros del bullicio de la ciudad, lejos del concreto y el tráfico que domina la rutina capitalina, se extiende el Parque Municipal Summit. Un espacio verde fundado en 1923, que más que un parque, funciona como refugio donde convive la fauna silvestre, para la educación ambiental y para las familias que, cada fin de semana, convierten sus senderos en punto de encuentro.

No es solo un pulmón verde, es un territorio donde conviven la vida de 36 especies distintas de animales silvestres, además de la mirada humana y una promesa silenciosa de cuidado. Cada fin de semana es el escenario donde padres, madres y abuelos acuden junto a sus niños que esperan con ansías ver al Águila harpía, al Capibara o a los distintos animales emblemáticos del país.

Desde 2018, el parque alberga una clínica veterinaria dedicada a la atención y rehabilitación de animales rescatados y especies que habitan de forma permanente en sus instalaciones. Ese lugar, donde el cuidado diario y cada evaluación médica sostienen el delicado equilibrio de la conservación, pasó en semanas recientes al centro del debate público, tras la difusión en redes sociales de testimonios de exveterinarias que cuestionaron las condiciones laborales, la gestión administrativa y los criterios utilizados para garantizar el bienestar animal.

En sus publicaciones, señalaron limitaciones operativas, escasez de insumos, falta de mantenimiento y decisiones administrativas que, según afirmaron, desplazaron el criterio técnico del personal especializado. A esto se le suma la difusión de imágenes y videos sobre que mostraría el presunto mal estado de las instalaciones y de los equipos dentro de la clínica, que le dan otra oportunidad y mejor calidad vida a cientos de animales silvestres. “Me fue imposible sostenerme en un sistema donde mis títulos y mi experiencia no tenían ningún valor”, escribió una de ellas en su cuenta de Instagram. La Estrella de Panamá, intentó comunicarse con las veterinarias para conocer de primera mano sus versiones ; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El exalcalde José Blandón se refirió al tema en el programa “La Mañana de Radio Panamá”, cuestionando el deterioro de una clínica que, según indicó, había recibido una inversión superior a los 300 mil dólares entre construcción y equipamiento. Blandón señaló que equipos médicos especializados se habrían deteriorado por falta de mantenimiento básico y cuestionó que decisiones técnicas estuvieran en manos de personas sin la idoneidad necesaria.También criticó la atención de animales domésticos en una clínica diseñada exclusivamente para fauna silvestre y la salida de al menos tres médicas veterinarias en un periodo aproximado de año y medio.

La controversia se intensificó, la sociedad se dio a sentir, y con ella surgió una interrogante inevitable: ¿qué ocurre en una clínica creada para proteger la vida cuando quienes trabajaron en ella aseguran que el bienestar animal dejó de ser una prioridad?