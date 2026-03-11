Más rápido y sin filas: así funciona el nuevo sistema de citas de laboratorio de la Caja de Seguro Social

También forman parte del sistema la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña en Penonomé; la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez en San Carlos; la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas en Aguadulce; la Policlínica San Juan de Dios en Natá; la Policlínica Dr. Gustavo A. Ros en David; el Hospital Dr. Rafael Hernández L. en David; y la Policlínica Pablo Espinosa Batista en Bugaba.Con esta modalidad, los pacientes pueden solicitar su cita para laboratorio clínico llamando al 199, opción 2, de lunes a viernes en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., lo que permite ahorrar tiempo y evitar filas en las instalaciones de salud.La CSS explicó que esta medida forma parte de sus estrategias para modernizar los servicios de salud y mejorar la experiencia de atención de los asegurados en todo el país.