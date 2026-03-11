Más rápido y sin filas: así funciona el nuevo sistema de citas de laboratorio de la Caja de Seguro Social

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que más de 24 mil citas para laboratorios clínicos se han otorgado a nivel nacional desde la implementación del nuevo sistema de agendamiento telefónico, habilitado actualmente en 14 instalaciones de salud del país.

La iniciativa busca agilizar la atención a los pacientes y reducir las largas filas en las unidades médicas, permitiendo que los asegurados programen sus exámenes con mayor facilidad.

Entre las instalaciones donde ya está disponible este servicio se encuentran la Policlínica Dr. Edilberto Culiolis en Las Cumbres; la Policlínica Manuel Ferrer Valdés en Calle 25 de Calidonia; la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z. en Juan Díaz; la Policlínica Generoso Guardia en Santa Librada; la Policlínica Don Alejandro de La Guardia en Betania; la Policlínica Dr. Santiago Barraza en La Chorrera y la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro en Arraiján.