Más rápido y sin filas: así funciona el nuevo sistema de citas de laboratorio de la Caja de Seguro Social

Por
Emiliana Tuñón
  • 11/03/2026 11:39
Más de 24 mil citas de laboratorio han sido programadas a través del nuevo sistema telefónico de la Caja de Seguro Social.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que más de 24 mil citas para laboratorios clínicos se han otorgado a nivel nacional desde la implementación del nuevo sistema de agendamiento telefónico, habilitado actualmente en 14 instalaciones de salud del país.

La iniciativa busca agilizar la atención a los pacientes y reducir las largas filas en las unidades médicas, permitiendo que los asegurados programen sus exámenes con mayor facilidad.

Entre las instalaciones donde ya está disponible este servicio se encuentran la Policlínica Dr. Edilberto Culiolis en Las Cumbres; la Policlínica Manuel Ferrer Valdés en Calle 25 de Calidonia; la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z. en Juan Díaz; la Policlínica Generoso Guardia en Santa Librada; la Policlínica Don Alejandro de La Guardia en Betania; la Policlínica Dr. Santiago Barraza en La Chorrera y la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro en Arraiján.

También forman parte del sistema la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña en Penonomé; la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez en San Carlos; la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas en Aguadulce; la Policlínica San Juan de Dios en Natá; la Policlínica Dr. Gustavo A. Ros en David; el Hospital Dr. Rafael Hernández L. en David; y la Policlínica Pablo Espinosa Batista en Bugaba.

Con esta modalidad, los pacientes pueden solicitar su cita para laboratorio clínico llamando al 199, opción 2, de lunes a viernes en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., lo que permite ahorrar tiempo y evitar filas en las instalaciones de salud.

La CSS explicó que esta medida forma parte de sus estrategias para modernizar los servicios de salud y mejorar la experiencia de atención de los asegurados en todo el país.

