Cómo agendar tu laboratorio en la Caja de Seguro Social paso a paso

PANAMÁ

Evita largas esperas en la Caja de Seguro Social con el nuevo sistema de citas telefónicas
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/02/2026 11:11
Ahora basta una llamada al 199, opción 2, para agendar tu cita de laboratorio en la Caja de Seguro Social

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un nuevo sistema de citas telefónicas para laboratorios clínicos en 12 unidades de salud a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios y reducir las filas presenciales. A través de una llamada gratuita a la línea 199, opción 2, los asegurados pueden agendar sus citas sin salir de casa.

El servicio está disponible de lunes a viernes, en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., y permite a los pacientes reservar sus citas desde un teléfono celular o fijo, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando los tiempos de atención.

De acuerdo con Oliver López, jefe nacional de los Laboratorios Clínicos de la CSS, esta medida responde a una demanda directa de los usuarios, quienes buscaban un proceso más sencillo y eficiente para obtener sus citas.

El funcionario adelantó que el sistema continuará ampliándose y que en los próximos días se sumarán entre dos y tres laboratorios adicionales, con el fin de extender progresivamente este beneficio a más asegurados en todo el país.

Citas telefónicas de laboratorio disponibles en estas unidades de la Caja de Seguro Social

El sistema ya está disponible en las siguientes unidades:

Hospital Dr. Rafael Hernández – David

Policlínica Dr. Gustavo A. Ros – David

Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé

Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos

Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia

Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres

Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo – Betania

Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino – Juan Díaz

Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada

Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce

Policlínica San Juan de Dios – Natá

