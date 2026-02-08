Cómo agendar tu laboratorio en la Caja de Seguro Social paso a paso

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un nuevo sistema de citas telefónicas para laboratorios clínicos en 12 unidades de salud a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios y reducir las filas presenciales. A través de una llamada gratuita a la línea 199, opción 2, los asegurados pueden agendar sus citas sin salir de casa.

El servicio está disponible de lunes a viernes, en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., y permite a los pacientes reservar sus citas desde un teléfono celular o fijo, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando los tiempos de atención.

De acuerdo con Oliver López, jefe nacional de los Laboratorios Clínicos de la CSS, esta medida responde a una demanda directa de los usuarios, quienes buscaban un proceso más sencillo y eficiente para obtener sus citas.

El funcionario adelantó que el sistema continuará ampliándose y que en los próximos días se sumarán entre dos y tres laboratorios adicionales, con el fin de extender progresivamente este beneficio a más asegurados en todo el país.