Expocomer 2026 supera expectativas: casi 10,000 visitantes en su primer día

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panama (CCIAP), Juan Arias.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panama (CCIAP), Juan Arias. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/03/2026 16:36
Este año, la feria no solo es un punto de encuentro multisectorial, sino un símbolo de la hospitalidad y capacidad logística panameña

El optimismo reina en los pasillos del Panama Convention Center. Tras el cierre de la primera jornada de Expocomer 2026, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panama (CCIAP), Juan Arias, calificó como “muy positivo” el balance inicial de la cita comercial más importante de la región, que en su apertura logró convocar a unos 9,600 asistentes.

Con la meta de alcanzar los 30,000 visitantes al finalizar los tres días de feria, Arias destacó que el flujo de personas del primer día es un indicador sólido, considerando que tradicionalmente el jueves es el día de mayor afluencia.

Todas las empresas ofrecen sus servicios mediantes stands
Todas las empresas ofrecen sus servicios mediantes stands Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
32 naciones

Este año, la feria no solo es un punto de encuentro multisectorial, sino un símbolo de la hospitalidad y capacidad logística panameña. Arias detalló que se inauguraron 30 pabellones internacionales, contando con la participación total de 32 países.

Entre las novedades más destacadas, dijo, está la llegada, por primera vez a suelo istmeño, de delegaciones oficiales de Grecia y Suiza.

“Como panameños hemos invitado al mundo. Es importante que se sientan atendidos y acompañados por la Cámara”, señaló el regente del gremio, subrayando que el evento integra cinco ferias en una: Expocomer, Expotec, Expo Eléctrica, Expo Turismo y Expo Logística.

Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá Sector público y privado se dan cita.

Uno de los puntos focales de este segundo día es el V Foro de Salud, un espacio que, según Arias, busca romper el paradigma de que la sanidad es responsabilidad exclusiva del Estado.

El presidente de la CCIAP fue enfático al señalar que Panamá invierte recursos considerables en salud, pero los resultados no siempre son proporcionales a dicha inyección económica. “A veces gastamos plata en salud en lugar de invertirla inteligentemente”, cuestionó.

Arias respaldó la propuesta de unificación del sistema de salud (MINSA-CSS), argumentando que la duplicidad de estructuras administrativas genera costos innecesarios que podrían destinarse a la atención directa.

El líder gremial abogó por fortalecer la salud primaria. “Es más sano y económico ir al doctor 10 veces por medicina preventiva, que llegar una sola vez cuando ya se tiene un caos médico. Eso cuesta más plata y resta calidad de vida”, puntualizó.

