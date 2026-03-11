Expocomer 2026 supera expectativas: casi 10,000 visitantes en su primer día

Uno de los puntos focales de este segundo día es el V Foro de Salud, un espacio que, según Arias, busca romper el paradigma de que la sanidad es responsabilidad exclusiva del Estado.El presidente de la CCIAP fue enfático al señalar que Panamá invierte recursos considerables en salud, pero los resultados no siempre son proporcionales a dicha inyección económica. <i><b>'A veces gastamos plata en salud en lugar de invertirla inteligentemente', </b></i>cuestionó.Arias respaldó la propuesta de unificación del sistema de salud (MINSA-CSS), argumentando que la duplicidad de estructuras administrativas genera costos innecesarios que podrían destinarse a la atención directa.El líder gremial abogó por fortalecer la salud primaria. 'Es más sano y económico ir al doctor 10 veces por medicina preventiva, que llegar una sola vez cuando ya se tiene un caos médico. Eso cuesta más plata y resta calidad de vida', puntualizó.