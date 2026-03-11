Expocomer 2026 supera expectativas: casi 10,000 visitantes en su primer día

El optimismo reina en los pasillos del Panama Convention Center. Tras el cierre de la primera jornada de Expocomer 2026, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panama (CCIAP), Juan Arias, calificó como “muy positivo” el balance inicial de la cita comercial más importante de la región, que en su apertura logró convocar a unos 9,600 asistentes. Con la meta de alcanzar los 30,000 visitantes al finalizar los tres días de feria, Arias destacó que el flujo de personas del primer día es un indicador sólido, considerando que tradicionalmente el jueves es el día de mayor afluencia.

32 naciones

Este año, la feria no solo es un punto de encuentro multisectorial, sino un símbolo de la hospitalidad y capacidad logística panameña. Arias detalló que se inauguraron 30 pabellones internacionales, contando con la participación total de 32 países. Entre las novedades más destacadas, dijo, está la llegada, por primera vez a suelo istmeño, de delegaciones oficiales de Grecia y Suiza. “Como panameños hemos invitado al mundo. Es importante que se sientan atendidos y acompañados por la Cámara”, señaló el regente del gremio, subrayando que el evento integra cinco ferias en una: Expocomer, Expotec, Expo Eléctrica, Expo Turismo y Expo Logística.