Cuerpo de Paz tiene 114 voluntarios en Panamá y busca duplicar su presencia

Un total de 114 voluntarios del Cuerpo de Paz se encuentran actualmente trabajando en Panamá, desarrollando proyectos comunitarios en distintas áreas como salud, educación, agricultura y desarrollo juvenil, reveló Mathew Carlston, director de la organización en el país.

Carlston ofreció sus declaraciones en el acto de conmemoración de los 65 años de fundación del Cuerpo de Paz.

De acuerdo con Carlston, los voluntarios están distribuidos en seis provincias y comarcas indígenas, donde colaboran directamente con líderes comunitarios, jóvenes y organizaciones locales para impulsar iniciativas de desarrollo que respondan a necesidades específicas de cada comunidad.

Según el director de la organización, el enfoque del Cuerpo de Paz se basa en trabajar junto con las comunidades, combinando conocimientos internacionales con capacidades locales para encontrar soluciones innovadoras a problemas sociales y económicos que afectan a las poblaciones.

Entre los proyectos que actualmente se desarrollan en el país destacan programas de prevención del VIH, sostenibilidad agrícola, fortalecimiento de medios de vida y desarrollo juvenil, especialmente en áreas rurales y comarcas indígenas.

Buscan duplicar el número de voluntarios

La organización también mantiene planes de expansión en Panamá. Antes de la pandemia de covid-19 el país contaba con alrededor de 240 voluntarios, por lo que la meta es recuperar e incluso duplicar la presencia actual en los próximos años. recordó Carlston.

A nivel global, el Cuerpo de Paz aspira a crecer hasta 8,000 voluntarios en distintos países, cuando actualmente cuenta con cerca de 3,000.

Para alcanzar ese objetivo, el programa prevé reforzar sus campañas de reclutamiento y continuar con el proceso de selección de voluntarios, que incluye capacitación y evaluación antes de su asignación en las comunidades.

Más de seis décadas de presencia en Panamá

El Cuerpo de Paz trabaja en Panamá desde 1963, siempre a invitación del gobierno panameño.

Durante este tiempo ha desarrollado proyectos en coordinación con diversas instituciones del Estado panameño.

Actualmente mantiene acuerdos de cooperación con al menos cinco ministerios, con el objetivo de apoyar iniciativas alineadas con las prioridades de desarrollo del país.

Los voluntarios cuentan con el respaldo de las instituciones nacionales y de las autoridades locales, lo que ha permitido fortalecer el impacto de los proyectos comunitarios en diferentes regiones del país.