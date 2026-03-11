Detectan alquiler ilegal de apartamentos en Arraiján

El director provincial del Miviot en Panamá Oeste, Ariel Guevara , explicó que el objetivo principal de los operativos es garantizar que los apartamentos se utilicen para el fin social con el que se entregan.

Entre las situaciones observadas también figura la realización de actividades conocidas como “parking” dentro de las torres, donde se organizan fiestas los fines de semana. En algunos casos, los residentes instalan piscinas en estacionamientos o espacios comunes, lo que afecta la convivencia entre vecinos.

Las inspecciones las encabeza personal del Departamento de Desarrollo Social de la regional de Panamá Oeste. Durante los primeros recorridos, las autoridades detectan presuntas irregularidades como beneficiarios que alquilan los apartamentos mientras residen en otras zonas o provincias, unidades cerradas sin ocupación y el uso indebido de áreas comunes .

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) , en conjunto con unidades de la Policía Nacional , realiza operativos sorpresa en varias torres del complejo urbanístico Ciudad de Esperanza , en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, para verificar que los apartamentos adjudicados se utilicen conforme al propósito social del programa habitacional.

“Para nosotros es importante que la persona que recibió el beneficio tenga la oportunidad de residir en el apartamento, porque para eso se le entregó, para que viva ahí”, señaló el funcionario.

Según Guevara, el equipo del ministerio realiza llamados de atención y citaciones a los beneficiarios cuando detecta posibles irregularidades, con el fin de que adopten los correctivos correspondientes.

El funcionario también indicó que mantienen coordinación con el director nacional de Desarrollo Social del Miviot, Guillermo Leblanc, para iniciar procesos administrativos en los casos donde se comprueben incumplimientos en las condiciones de adjudicación.

De acuerdo con Guevara, una de las situaciones más recurrentes es el alquiler de los apartamentos adjudicados.

“Lo que ocurre es que cobran el alquiler y no pagan el apartamento al Banco Hipotecario Nacional. Están lucrando con un beneficio que se otorgó para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

En los casos comprobados, el ministerio podría iniciar procesos para dejar sin efecto las resoluciones de adjudicación, lo que permitiría reasignar la vivienda a familias que sí cumplan con los requisitos del programa.

Para garantizar la seguridad durante las inspecciones, los operativos cuentan con el acompañamiento de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Guevara también destacó que las autoridades buscan evitar conductas que afecten la convivencia en el complejo habitacional, especialmente en las áreas comunes de las torres.

“Dentro de las torres hacen fiestas, colocan piscinas y utilizan áreas comunes de forma indebida. Estas son conductas que entorpecen la convivencia. Recordemos que las plantas bajas están destinadas a personas con discapacidad”, explicó.

Actualmente, el Miviot registra tres casos de beneficiarios que renuncian de manera voluntaria al apartamento adjudicado. En estas situaciones, el equipo interdisciplinario del ministerio inicia el levantamiento de expedientes sociales de los nuevos ocupantes para evaluar si cumplen con los criterios del programa y así formalizar una nueva adjudicación.

Como parte de las acciones para fortalecer la organización comunitaria en el sector, el Miviot también evalúa la creación de un mercado comunitario en Ciudad de Esperanza. El proyecto busca que las familias puedan adquirir productos básicos a bajo costo sin necesidad de trasladarse fuera del área residencial.