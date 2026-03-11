Sistema de riego Remigio Rojas está 100 % operativo, confirmó ministro del MIDA

Después de 20 años de espera, el Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas, en Alanje, provincia de Chiriquí, se reactivó oficialmente, confirmó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

“El Remigio Rojas ya se reactivó. La verdad es que es una belleza de proyecto; la planta de poscosecha también. Eso es un logro del señor presidente (José Raúl Mulino): hace apenas un año los productores lo pidieron y la verdad es que se reactivó y está trabajando al 100 % de su capacidad en tan solo un año”, afirmó el titular de la cartera agropecuaria.

Se estima que este proyecto beneficiará a unas 3,500 hectáreas productoras, impactará directamente a 450 productores y fortalecerá a más de 1,200 familias. “Con esta obra, Chiriquí impulsa su capacidad agropecuaria, mejora la productividad y refuerza la seguridad alimentaria”, destacó Linares.

Entre los planes para 2026, adelantó que el ministerio seguirá trabajando en reforzar los sistemas de riego, impulsar la tecnología y brindar asesoramiento técnico, especialmente a la agricultura rural y a los pequeños productores. “Tenemos que avanzar con los sistemas de riego. Eso es clave”, subrayó Linares.

Con respecto al sector porcicultor en Azuero, provincia de Los Santos, y el tema del agua, región que enfrenta una severa crisis ambiental y de imagen vinculado con la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, Linares dijo que, como ministerio, están trabajando en este aspecto, evaluando pozos para abrevaderos junto con la asociación de productores de cerdo.

Al mismo tiempo, indicó que hace algunos meses se reunió con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y aseguró que están haciendo uso de las mejores prácticas. “La verdad es que hemos tenido una muy buena relación, recepción y cooperación de parte de los porcicultores”, señaló.

Con relación a la donación de fertilizantes, Linares reiteró que serán 1,000 toneladas anuales las que dará el gobierno del Reino de Marruecos a Panamá. Adelantó que actualmente se trabaja en la logística para su distribución.

Sin embargo, aclaró que “ese fertilizante va a ser donado y entregado a las personas que realmente lo necesiten. Irá para los miembros de la agricultura rural y para el pequeño productor”.