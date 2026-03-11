Proyecto que sanciona el fraude de paternidad pasa a segundo debate en la Asamblea

Durante el debate, Salazar defendió que la iniciativa busca evitar que este tipo de situaciones se traten como algo menor y establecer sanciones que desincentiven el fraude.<i><b>'La ley no es un relajo'</b></i>, expresó el diputado al explicar que el espíritu del proyecto es prevenir estas conductas, más que llenar las cárceles.El proponente también señaló que inicialmente las penas acumuladas podían ser mayores, pero el texto fue flexibilizado durante la discusión para evitar castigos excesivos.