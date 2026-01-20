Diputado Jairo Salazar propone cárcel por fraude de paternidad

Durante el pleno de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/an-asamblea-nacional" target="_blank">Asamblea Nacional</a></b>, el diputado <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jairo-bolota-salazar" target="_blank">Jairo 'Bolota' Salazar</a> </b>propuso un anteproyecto de ley por<b> fraude de paternidad.</b> El mismo plantea <b>sanciones penales</b> <b>de dos a cinco años de prisión</b> y mecanismos de <b>prueba de paternidad</b> para castigar engaños que, según el proponente, generan <b>estrés</b>, daños emocionales y cargas económicas indebidas a hombres en Panamá.