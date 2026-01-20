Diputado Jairo Salazar propone cárcel por fraude de paternidad

Durante el pleno de la Asamblea Nacional , el diputado Jairo “Bolota” Salazar propuso un anteproyecto de ley por fraude de paternidad. El mismo plantea sanciones penales de dos a cinco años de prisión y mecanismos de prueba de paternidad para castigar engaños que, según el proponente, generan estrés , daños emocionales y cargas económicas indebidas a hombres en Panamá.

Sanciones penales y prevención

Durante su intervención, Salazar sostuvo que el ordenamiento actual reconoce la imputación de paternidad, pero carece de consecuencias posteriores cuando una prueba genética demuestra que el menor no es hijo del hombre señalado. El anteproyecto, explicó, busca prevenir y sancionar conductas en las que, con conocimiento previo, se atribuye una paternidad falsa, estableciendo penas de cárcel y un marco disuasivo para evitar nuevos casos.

El diputado afirmó que la práctica denunciada tendría efectos severos en la salud mental y la vida familiar de hombres que asumen responsabilidades durante años para luego conocer resultados adversos. Reconoció que la iniciativa genera controversia, pero defendió su discusión en clave de equidad, responsabilidad parental y protección de derechos, subrayando que la mayoría de las madres actúan de buena fe y que el foco está en un porcentaje reducido de casos.