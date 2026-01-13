Pasaporte panameño: requisitos, costos y tiempos de entrega

El pasaporte panameño es un documento indispensable para viajar al extranjero y realizar trámites migratorios. En Panamá, su emisión está sujeta a requisitos y costos específicos que los ciudadanos deben conocer para evitar retrasos o contratiempos en el proceso.

La expedición del pasaporte está a cargo de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, entidad responsable de gestionar las solicitudes tanto dentro del país como en consulados panameños en el exterior. El trámite se realiza de forma presencial y, dependiendo de la sede, puede requerir cita previa.

Tanto adultos como menores de edad deben presentar el certificado de nacimiento debidamente habilitado, con $3.00 en timbres fiscales, los cuales se adquieren en el Banco Nacional de Panamá. En el caso de los adultos, también se exige la cédula de identidad personal vigente, copia de la misma y el comprobante de pago. Para los menores de edad, se solicita además la cédula juvenil (si aplica) y la presencia de ambos padres o una autorización legal notariada. Si el certificado de nacimiento no cuenta con la habilitación correspondiente, el trámite no puede realizarse.

En cuanto a los costos, el pasaporte panameño tiene un valor de B/.100.00 para adultos no jubilados y para menores de edad, mientras que los jubilados pagan $50.00. La vigencia del documento es, por lo general, de cinco años, aunque en algunos casos puede variar según disposiciones administrativas. En el exterior, los costos pueden ser distintos debido a cargos consulares adicionales.

Los tiempos de entrega suelen oscilar entre 7 y 10 días hábiles una vez completado el trámite. Sin embargo, durante temporadas de alta demanda, como vacaciones escolares o fin de año, el plazo puede extenderse. Para situaciones excepcionales, como emergencias médicas o viajes impostergables, existen procedimientos de atención urgente, siempre que se presenten los documentos que respalden la solicitud.

Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para última hora, verificar que todos los documentos estén completos y actualizados, y revisar cuidadosamente los datos personales al momento de retirar el pasaporte. Contar con esta información permite a los ciudadanos panameños planificar mejor sus viajes y evitar inconvenientes innecesarios.