Cancillería emite requisitos para viajar a Toronto para el Mundial 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Panamá en Canadá, informó sobre los dos encuentros que la Selección Nacional de Fútbol disputará en Toronto como parte de la Copa Mundial FIFA 2026. Al tiempo que emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los fanáticos que planean viajar.

Panamá integra el grupo L del torneo y jugará en el BMO Field de Toronto frente a las selecciones de Ghana y Croacia.

La Cancillería subrayó que el objetivo del comunicado es brindar información oficial, evitar desinformación en materia migratoria y alertar sobre posibles estafas relacionadas con trámites de visas y autorizaciones de viajes.

Requisitos de ingreso a Canadá

La embajada recordó que todos los viajeros deben cumplir con los requisitos migratorios vigentes para ingresar a Canadá. Entre ellos, contar con pasaporte válido y, según el caso, una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) o una visa de visitante.

La eTA aplica únicamente para quienes ingresan por vía aérea y solo es válida para personas que tengan una visa estadounidense vigente o que hayan contado con una visa canadiense en los últimos diez años.

Este permiso tiene un costo oficial de 7 dólares canadienses y debe tramitarse exclusivamente a través del sitio web oficial del Gobierno de Canadá.

Las autoridades advirtieron no utilizar páginas intermediarias ni agencias no autorizadas, debido a la proliferación de portales fraudulentos que cobran tarifas excesivas o buscan obtener datos personales y financieros.

Quienes no cumplan los requisitos para la eTA deberán solicitar una visa de visitante, proceso que puede tardar aproximadamente dos meses, por lo que se recomienda iniciar el trámite con suficiente antelación.

Además, se solicita contar con prueba de fondos suficientes, itinerario de viaje y, aunque no es obligatorio, un seguro de viaje, altamente recomendado para visitantes internacionales.

Advertencias clave para los fanáticos

La Cancillería recordó que tener boletos para los partidos no garantiza la entrada a Canadá, ni influye en la aprobación de una visa o eTA, ya que cada solicitud es evaluada de forma individual por las autoridades migratorias. Tampoco es obligatorio poseer entradas al Mundial para iniciar un trámite migratorio.

Asimismo, se aconseja indicar claramente como motivo de viaje “Asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026” al presentar la solicitud, y realizar todos los trámites antes de comprar boletos aéreos.

Precaución ante fraudes migratorios

La Embajada de Panamá en Canadá alertó sobre casos de fraude cometidos por personas no autorizadas que ofrecen gestionar visas y luego desaparecen sin realizar el trámite. Por ello, recomendó verificar que cualquier asesor migratorio esté debidamente acreditado, ya sea como consultor de inmigración autorizado, abogado, notario o paralegal registrado, según corresponda.

Finalmente, las autoridades pusieron a disposición de los viajeros la página oficial del Gobierno de Canadá sobre el Mundial 2026, donde se publicará información actualizada sobre requisitos de entrada y orientaciones para visitantes internacionales.