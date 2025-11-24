¿Viajar al Mundial 2026? Conozca los requisitos de visa que exige la Embajada de Estados Unidos

A continuación los requisitos para tramitar una visa en la Embajada de Estados Unidos:<b>Completar el formulario DS-160: </b>Debe llenarlo en línea en el sitio web del Departamento de Estado. Al finalizar, debe imprimir la hoja de confirmación.<b>Crear un perfil y agendar una cita: </b>Esto se realiza en USVISA-INFO.COM, donde también podrá seleccionar la sucursal de mensajería para retirar su pasaporte.<b>Pagar la tarifa de solicitud: </b>El pago se hace en línea siguiendo las instrucciones del sistema.<b>Preparar la documentación necesaria</b>: -Pasaporte vigente con una validez mínima de <b>seis meses</b> después de la fecha planificada de viaje.-Hoja de confirmación del formulario DS-160.-Fotografía 2x2<b>Asistir a la entrevista consular: </b>Un oficial de la embajada evaluará su caso y determinará si la visa será aprobada o rechazada.<b>Retirar su pasaporte: </b>Si la visa es aprobada, el pasaporte se entregará en la sucursal de mensajería que el solicitante eligió al crear su perfil.