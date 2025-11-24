  1. Inicio
PANAMÁ

¿Viajar al Mundial 2026? Conozca los requisitos de visa que exige la Embajada de Estados Unidos

Requisitos clave para tramitar su visa estadounidense en Panamá.
Requisitos clave para tramitar su visa estadounidense en Panamá. cytis / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 13:51
Tramitar una visa estadounidense implica completar formularios, presentar documentos y asistir a una entrevista consular.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se dará prioridad en las citas de visa a los extranjeros que cuenten con boletos para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá sede en territorio estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó que recientemente Trump y el secretario Marco Rubio sostuvieron una reunión en la Casa Blanca con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que uno de los temas centrales fue facilitar los trámites migratorios a quienes deseen viajar al Mundial.

Cabrera reiteró que, aunque habrá prioridad para los viajeros con intención de asistir al torneo, los criterios para obtener la visa no han cambiado. “Los requisitos se mantienen: la persona debe cumplir la ley y seguir las normas”, afirmó el diplomático.

Requisitos para tramitar una visa en la Embajada de Estados Unidos

A continuación los requisitos para tramitar una visa en la Embajada de Estados Unidos:

Completar el formulario DS-160: Debe llenarlo en línea en el sitio web del Departamento de Estado. Al finalizar, debe imprimir la hoja de confirmación.

Crear un perfil y agendar una cita: Esto se realiza en USVISA-INFO.COM, donde también podrá seleccionar la sucursal de mensajería para retirar su pasaporte.

Pagar la tarifa de solicitud: El pago se hace en línea siguiendo las instrucciones del sistema.

Preparar la documentación necesaria:

-Pasaporte vigente con una validez mínima de seis meses después de la fecha planificada de viaje.

-Hoja de confirmación del formulario DS-160.

-Fotografía 2x2

Asistir a la entrevista consular: Un oficial de la embajada evaluará su caso y determinará si la visa será aprobada o rechazada.

Retirar su pasaporte: Si la visa es aprobada, el pasaporte se entregará en la sucursal de mensajería que el solicitante eligió al crear su perfil.

