¿Viajar al Mundial 2026? Conozca los requisitos de visa que exige la Embajada de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se dará prioridad en las citas de visa a los extranjeros que cuenten con boletos para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá sede en territorio estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó que recientemente Trump y el secretario Marco Rubio sostuvieron una reunión en la Casa Blanca con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que uno de los temas centrales fue facilitar los trámites migratorios a quienes deseen viajar al Mundial.

Cabrera reiteró que, aunque habrá prioridad para los viajeros con intención de asistir al torneo, los criterios para obtener la visa no han cambiado. “Los requisitos se mantienen: la persona debe cumplir la ley y seguir las normas”, afirmó el diplomático.