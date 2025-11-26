Panameños no necesitarán boletos del Mundial 2026 para solicitar visa a Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, dio a conocer en una reciente declaración que los aficionados panameños interesados en viajar al Mundial de 2026 podrán solicitar su visa sin necesidad de haber comprado boletos para los partidos.

Cabrera explicó que, aunque el presidente Trump anunciara un programa para que las personas que hayan comprado su boleto puedan obtener una cita en un máximo de dos meses, quienes no tienen boleto también pueden aplicar. “Como el tiempo de espera aquí en Panamá es menos de dos meses, no es necesario que los panameños tengan sus boletos comprados para para conseguir una cita rápidamente. Tampoco necesitan presentar los boletos en la entrevista.”

Cabrera instó a los fanáticos a iniciar su trámite cuanto antes. “El mejor momento, para pedir su visa, para ver un partido de Panamá dentro de Estados Unidos, es ahora. No esperen”, advirtió. Actualmente, la sección consular está manejando tiempos de no más de dos meses para obtener una cita.

Además, dijo que el Departamento de Estado está enviando cientos de funcionarios adicionales a embajadas y consulados en todo el mundo para reforzar la capacidad de atención ante el incremento esperado en solicitudes relacionadas con el torneo.

En algunos casos de renovación, los aficionados que cumplan ciertos requisitos podrán renovar sus visas B1/B2 sin necesidad de entrevista presencial, lo que agilizará aún más el proceso para determinados aplicantes.

El embajador señaló que Panamá mantiene uno de los porcentajes más bajos de rechazo y no prevé dificultades especiales para atender la demanda. Señalando que lo más importante es que la ciudadanía sepa que puede iniciar el proceso desde ya, sin esperar a tener boletos en mano.