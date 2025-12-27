Denuncian torturas y procesos arbitrarios tras excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La Oficina de la Vocería de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia detalló que durante la madrugada de este 25 de diciembre se registraron excarcelaciones de presos políticos desde distintas cárceles de Venezuela.

De acuerdo con el pronunciamiento, se trata de personas inocentes —entre ellas adolescentes, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas— que habían sido sometidas a procesos judiciales arbitrarios, sin acceso a una defensa adecuada.

Según la vocería, muchos de los excarcelados fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de desapariciones forzadas e incomunicación. Tras meses de sufrimiento y separación, ahora pueden reencontrarse con sus familias. No obstante, advirtieron que más de 900 presos políticos permanecen detenidos en al menos 90 centros de reclusión en el país.

El comunicado subraya que estas excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones, ya que las personas continúan sometidas a procesos judiciales injustos y a medidas cautelares que restringen su libertad, además de permanecer bajo coacción. En muchos casos, indicaron, los excarcelados temen denunciar las violaciones de derechos humanos sufridas.

La vocería rechazó que estas salidas de prisión representen algún avance político, como —afirman— intenta mostrar la propaganda oficial, y aseguró que la persecución, la criminalización de la disidencia y la tortura continúan siendo utilizadas como mecanismos de control social para impedir un cambio político en Venezuela.

Asimismo, denunciaron la llamada “puerta giratoria”, una práctica que atribuyen al régimen para reemplazar rápidamente a los presos políticos excarcelados por nuevas detenciones.

Añadieron que el sistema carcelario venezolano carece, en la mayoría de los casos, de provisión básica de alimentos, insumos de higiene y atención de salud, y señalaron que estas excarcelaciones responden en gran medida a la lucha sostenida de los familiares, quienes —según denunciaron— han sido víctimas de extorsiones para garantizar la supervivencia de sus seres queridos.

La Oficina de la Vocería hizo un llamado a los gobiernos democráticos, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a no normalizar la situación en Venezuela, a incrementar la presión internacional, intensificar las sanciones individuales contra los responsables, respaldar los procesos ante la Corte Penal Internacional y trabajar por la liberación total e incondicional de todos los presos políticos, así como por el desmantelamiento del aparato represivo del régimen.